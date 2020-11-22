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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1248124912501251

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
130
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 23:23

  Striker написав:
  Ferlakur написав:Банки вроде ж работают в условиях жёсткого карантина, весной работали ж.

Ага, и проезд был только по спецпропуску.

А, в этом смысле. Так пешочком полезно.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 23:26

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Скажіть, я отримав ключ код, ввів його на сторінці та номер телефону (це по акції за 20 розрахунків - 300 грн.) А коли всласне отримується цей кешбек, поки що кошти не приходили.
borsh4
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 23:29

  Ferlakur написав:А, в этом смысле. Так пешочком полезно.

Ну да, 11 км только в одну сторону. :shock:
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  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
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Striker
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 07:39

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

По акции шоппинг-выходные, 17–18 октября, выплата кешбека ещё ж не было?
Сам ключ-код был получен и активирован 6 ноября.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 07:50

  MASolomko написав:По акции шоппинг-выходные, 17–18 октября, выплата кешбека ещё ж не было?
Сам ключ-код был получен и активирован 6 ноября.

Не было. Срок активации ключа был 09.11.2020, отсчитываем 10 рабочих дней и получаем, что выплата должна быть сегдня-завтра.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 13:43

  stas_rst написав:Колеги, така халепа :)
Вчора зробив 20 проводок, на 21-й блок. Тут писали, що ліміт на добу.
Сьогодні 5 проводок і знову Блок. А де ще 15 ? :)
Ресурс для оплати один, рахунки отримувачів намагаюсь міксувати періодично.
Засоби для проводок - мастерпас і iPay. Блок по двох.


для початку треба розібратись
хто саме блоканув
укрсибас чи МP/iP
а так вірно - 20 проводок в день на карту, якщо більше треба дзвонити на ГЛ, проходити ID і просити 50-100 :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 13:55

А платежи с карточного счета через Укрсиб онлайн - считаются в 20/30/50/60 операций? В частности, пополнение мобильного телефона и т.п.? Или нет?

Спасибо заранее за уточнение.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 13:59

  Искатель написав:А платежи с карточного счета через Укрсиб онлайн - считаются в 20/30/50/60 операций? В частности, пополнение мобильного телефона и т.п.? Или нет?

Спасибо заранее за уточнение.

Не считаются
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 17:38

  greenozon написав:для початку треба розібратись
хто саме блоканув
укрсибас чи МP/iP
а так вірно - 20 проводок в день на карту, якщо більше треба дзвонити на ГЛ, проходити ID і просити 50-100

вчора останніми 5-ма добив чистих 60 під 600за60.
сьогодні в магазі оплатив додатком фори з картки, оплата пройшла. Поки потреби у піднятті нема, то й не буду заморочуватись з ГЛ. щомісячні 500 теж набиті. Юзаю інші і морально готую половинку до другої НьюКард :) Вона до Пудри довго добиралась :)
Форвард КоКо-картки 50-100 грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
Монобанк 50 грн. https://monobank.ua/r/DvvMrK
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 17:49

stas_rst давно пора оформить вторую, если есть возможность :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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