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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
130
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 18:34

  stas_rst написав:
  greenozon написав:для початку треба розібратись
хто саме блоканув
укрсибас чи МP/iP
а так вірно - 20 проводок в день на карту, якщо більше треба дзвонити на ГЛ, проходити ID і просити 50-100

вчора останніми 5-ма добив чистих 60 під 600за60.
сьогодні в магазі оплатив додатком фори з картки, оплата пройшла. Поки потреби у піднятті нема, то й не буду заморочуватись з ГЛ. щомісячні 500 теж набиті. Юзаю інші і морально готую половинку до другої НьюКард :) Вона до Пудри довго добиралась :)

Краще не затягуйте, бо невідомо, як буде працювати банк з середини грудня, якщо введуть повний локдаун
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 18:40

  omb написав:stas_rst давно пора оформить вторую, если есть возможность :)

комунал за октябрь потянул на 13к грн. вторая пригодилась.В декабре будет третья,в январе четвертая
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
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