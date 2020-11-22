greenozon написав:для початку треба розібратись хто саме блоканув укрсибас чи МP/iP а так вірно - 20 проводок в день на карту, якщо більше треба дзвонити на ГЛ, проходити ID і просити 50-100
вчора останніми 5-ма добив чистих 60 під 600за60. сьогодні в магазі оплатив додатком фори з картки, оплата пройшла. Поки потреби у піднятті нема, то й не буду заморочуватись з ГЛ. щомісячні 500 теж набиті. Юзаю інші і морально готую половинку до другої НьюКард Вона до Пудри довго добиралась
Краще не затягуйте, бо невідомо, як буде працювати банк з середини грудня, якщо введуть повний локдаун
omb написав:stas_rst давно пора оформить вторую, если есть возможность
комунал за октябрь потянул на 13к грн. вторая пригодилась.В декабре будет третья,в январе четвертая
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))