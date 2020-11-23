greenozon написав:для початку треба розібратись хто саме блоканув укрсибас чи МP/iP а так вірно - 20 проводок в день на карту, якщо більше треба дзвонити на ГЛ, проходити ID і просити 50-100
вчора останніми 5-ма добив чистих 60 під 600за60. сьогодні в магазі оплатив додатком фори з картки, оплата пройшла. Поки потреби у піднятті нема, то й не буду заморочуватись з ГЛ. щомісячні 500 теж набиті. Юзаю інші і морально готую половинку до другої НьюКард Вона до Пудри довго добиралась
Краще не затягуйте, бо невідомо, як буде працювати банк з середини грудня, якщо введуть повний локдаун
omb написав:stas_rst давно пора оформить вторую, если есть возможность
комунал за октябрь потянул на 13к грн. вторая пригодилась.В декабре будет третья,в январе четвертая
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
А я так красиво пролетел за октябрь .Паняночка с очевыгоды говорит "банка уточнила,что покупки вы набили нормально но с приложения операций не было" И как такое могло выйти? А очень просто , перевод через приложуху 10 грн на другой банк не считается(а комис гадюки сняли исправно)а почему так и не понял,а пополнение телефона 1.10 в выписке оказалось 30,09. И за искричество я тоже выяснилось в октябре не платил.
stas_rst написав:ноу коментс ... пішов пихтіти з горя айкос кажуть, в тренді ...
Ученые из Австралии и Индии выяснили, что системы нагревания табака так же токсичны для клеток легких, как и обычные сигареты. Провоцируют рак в 27% случаев. Статья специалистов опубликована в журнале ERJ Open Research.
Дядя Дима написав:А я так красиво пролетел за октябрь .Паняночка с очевыгоды говорит "банка уточнила,что покупки вы набили нормально но с приложения операций не было" И как такое могло выйти? А очень просто , перевод через приложуху 10 грн на другой банк не считается(а комис гадюки сняли исправно)а почему так и не понял,а пополнение телефона 1.10 в выписке оказалось 30,09. И за искричество я тоже выяснилось в октябре не платил.
А не прокотило, бо Ви не змогли аргументовано відстояти свою точку зору: