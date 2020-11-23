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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1250125112521253>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
130
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 18:34

  stas_rst написав:
  greenozon написав:для початку треба розібратись
хто саме блоканув
укрсибас чи МP/iP
а так вірно - 20 проводок в день на карту, якщо більше треба дзвонити на ГЛ, проходити ID і просити 50-100

вчора останніми 5-ма добив чистих 60 під 600за60.
сьогодні в магазі оплатив додатком фори з картки, оплата пройшла. Поки потреби у піднятті нема, то й не буду заморочуватись з ГЛ. щомісячні 500 теж набиті. Юзаю інші і морально готую половинку до другої НьюКард :) Вона до Пудри довго добиралась :)

Краще не затягуйте, бо невідомо, як буде працювати банк з середини грудня, якщо введуть повний локдаун
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 18:40

  omb написав:stas_rst давно пора оформить вторую, если есть возможность :)

комунал за октябрь потянул на 13к грн. вторая пригодилась.В декабре будет третья,в январе четвертая
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 19:56

Мизантрóп хорошие темпы
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 20:51

  omb написав:Мизантрóп хорошие темпы


7шт - на данний час :wink: .
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MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 21:07

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Мизантрóп написав:комунал за октябрь потянул на 13к грн. вторая пригодилась.В декабре будет третья,в январе четвертая

  jay2004 написав:7шт - на данний час .

ноу коментс ... пішов пихтіти з горя айкос :)
кажуть, в тренді ... незамінний атрибут соціального ліфта на Банковій :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 21:47

А я так красиво пролетел за октябрь .Паняночка с очевыгоды говорит "банка уточнила,что покупки вы набили нормально но с приложения операций не было" И как такое могло выйти? А очень просто , перевод через приложуху 10 грн на другой банк не считается(а комис гадюки сняли исправно)а почему так и не понял,а пополнение телефона 1.10 в выписке оказалось 30,09. И за искричество я тоже выяснилось в октябре не платил.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 21:54

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Дядя Дима написав:И за искричество я тоже выяснилось в октябре не платил.

А Вы за электричество из приложения платите? Без кешбэка?
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 22:08

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  stas_rst написав:ноу коментс ... пішов пихтіти з горя айкос
кажуть, в тренді ...


Ученые из Австралии и Индии выяснили, что системы нагревания табака так же токсичны для клеток легких, как и обычные сигареты. Провоцируют рак в 27% случаев.
Статья специалистов опубликована в журнале ERJ Open Research.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 22:09

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Дядя Дима написав:А я так красиво пролетел за октябрь .

Вот чтобы не пролететь по этому пункту - взял себе за правило - вначале месяца потянуть укрсиб-онлайном на ньюшку сумму для трат, а во второй половине отСЭПить "остатки" + наколядованное взад
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 22:10

  Дядя Дима написав:А я так красиво пролетел за октябрь .Паняночка с очевыгоды говорит "банка уточнила,что покупки вы набили нормально но с приложения операций не было" И как такое могло выйти? А очень просто , перевод через приложуху 10 грн на другой банк не считается(а комис гадюки сняли исправно)а почему так и не понял,а пополнение телефона 1.10 в выписке оказалось 30,09. И за искричество я тоже выяснилось в октябре не платил.

А не прокотило, бо Ви не змогли аргументовано відстояти свою точку зору:
Перелік фінансових послуг в UKRSIB online
[...]
  • Поповнення мобільного рахунку
  • Переказ на карту іншого банку
  • Платіж за реквізитами в інший банк

https://rules.ochevygoda.com.ua/internet_bank_7/
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