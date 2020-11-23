Додано: Пон 23 лис, 2020 22:42

klug написав: Дядя Дима написав: А я так красиво пролетел за октябрь .Паняночка с очевыгоды говорит "банка уточнила,что покупки вы набили нормально но с приложения операций не было" И как такое могло выйти? А очень просто , перевод через приложуху 10 грн на другой банк не считается(а комис гадюки сняли исправно)а почему так и не понял,а пополнение телефона 1.10 в выписке оказалось 30,09. И за искричество я тоже выяснилось в октябре не платил. А я так красиво пролетел за октябрь .Паняночка с очевыгоды говорит "банка уточнила,что покупки вы набили нормально но с приложения операций не было" И как такое могло выйти? А очень просто , перевод через приложуху 10 грн на другой банк не считается(а комис гадюки сняли исправно)а почему так и не понял,а пополнение телефона 1.10 в выписке оказалось 30,09. И за искричество я тоже выяснилось в октябре не платил.

А не прокотило, бо Ви не змогли аргументовано відстояти свою точку зору:



[...]

Поповнення мобільного рахунку

Переказ на карту іншого банку

Платіж за реквізитами в інший банк Перелік фінансових послуг в UKRSIB online[...]

https://rules.ochevygoda.com.ua/internet_bank_7/ А не прокотило, бо Ви не змогли аргументовано відстояти свою точку зору:

Вот вот. Вы действительно не отстояли свою правоту. Не слушайте эту куру, никакая она не паняночка с очевыгоды, а кура с Укрсиба, отвечающая в чате за вопросы по Очевыгоде. Мне тоже такая же, а может и она, доказывала, что я пролетел с 1000 грн., т.к. у меня не было операций по счёту за 31.10. и 1.11. мол проверьте у себя в приложении. Однако я ей доказал, что ни одного клиента не было операций по счёту за эти даты, т.к. это выходные и банк по счёту проведет эти операции в рабочие дни.По условиям же акции учитываются транзакции по карте, а не операции по счёту.Нужно доказывать свою правоту, а не опускать руки.