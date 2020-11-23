Дядя Дима написав:А я так красиво пролетел за октябрь .Паняночка с очевыгоды говорит "банка уточнила,что покупки вы набили нормально но с приложения операций не было" И как такое могло выйти? А очень просто , перевод через приложуху 10 грн на другой банк не считается(а комис гадюки сняли исправно)а почему так и не понял,а пополнение телефона 1.10 в выписке оказалось 30,09. И за искричество я тоже выяснилось в октябре не платил.
А не прокотило, бо Ви не змогли аргументовано відстояти свою точку зору:
В принципе панянка с очвыгоды говорит иди в банк ,выписку бери,на мыло ихневское шли и тогда всё отдадим.А у меня нету ни времени туда ходить ни сил ни здоровья ни желания .И шо там в выписке будет,что я пополнял телефон в прошлый день другого месяца?
Дядя Дима написав:А я так красиво пролетел за октябрь .Паняночка с очевыгоды говорит "банка уточнила,что покупки вы набили нормально но с приложения операций не было" И как такое могло выйти? А очень просто , перевод через приложуху 10 грн на другой банк не считается(а комис гадюки сняли исправно)а почему так и не понял,а пополнение телефона 1.10 в выписке оказалось 30,09. И за искричество я тоже выяснилось в октябре не платил.
А не прокотило, бо Ви не змогли аргументовано відстояти свою точку зору:
Вот вот. Вы действительно не отстояли свою правоту. Не слушайте эту куру, никакая она не паняночка с очевыгоды, а кура с Укрсиба, отвечающая в чате за вопросы по Очевыгоде. Мне тоже такая же, а может и она, доказывала, что я пролетел с 1000 грн., т.к. у меня не было операций по счёту за 31.10. и 1.11. мол проверьте у себя в приложении. Однако я ей доказал, что ни одного клиента не было операций по счёту за эти даты, т.к. это выходные и банк по счёту проведет эти операции в рабочие дни. По условиям же акции учитываются транзакции по карте, а не операции по счёту. Нужно доказывать свою правоту, а не опускать руки.
Дядя Дима написав:В принципе панянка с очвыгоды говорит иди в банк ,выписку бери,на мыло ихневское шли и тогда всё отдадим.А у меня нету ни времени туда ходить ни сил ни здоровья ни желания .И шо там в выписке будет,что я пополнял телефон в прошлый день другого месяца?
Пошліть їм скріншот. Чим він гірший за перефоткану виписку?
Блин думал только супругу зацепило, а мну пронесло. Фиг-вам - сегодня тоже получил "письмо счастья" о переводе на дистанционное обслуживание в 141 ;(. Ну вот как они нас вычисляют - по розовым "пятачкам" или по крученным "хвостикам"
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
ХЗ. Меня лично смутила фраза из разговора моей супруги с ее персменом - что-то типа: "Я теперь буду следить за вашими операциями и если увижу, что что-то идет не так буду подсказывать как сделать лучше". А оно мне надо такое "пристальное внимание"?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0