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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1251125212531254>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
130
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 22:12

  ingtrans написав:
  Дядя Дима написав:И за искричество я тоже выяснилось в октябре не платил.

А Вы за электричество из приложения платите? Без кешбэка?
Да,та сколько там того кешбека с 10 грн :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 22:28

  klug написав:
  Дядя Дима написав:А я так красиво пролетел за октябрь .Паняночка с очевыгоды говорит "банка уточнила,что покупки вы набили нормально но с приложения операций не было" И как такое могло выйти? А очень просто , перевод через приложуху 10 грн на другой банк не считается(а комис гадюки сняли исправно)а почему так и не понял,а пополнение телефона 1.10 в выписке оказалось 30,09. И за искричество я тоже выяснилось в октябре не платил.

А не прокотило, бо Ви не змогли аргументовано відстояти свою точку зору:
Перелік фінансових послуг в UKRSIB online
[...]
  • Поповнення мобільного рахунку
  • Переказ на карту іншого банку
  • Платіж за реквізитами в інший банк

https://rules.ochevygoda.com.ua/internet_bank_7/

В принципе панянка с очвыгоды говорит иди в банк ,выписку бери,на мыло ихневское шли и тогда всё отдадим.А у меня нету ни времени туда ходить ни сил ни здоровья ни желания .И шо там в выписке будет,что я пополнял телефон в прошлый день другого месяца?
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 22:42

  klug написав:
  Дядя Дима написав:А я так красиво пролетел за октябрь .Паняночка с очевыгоды говорит "банка уточнила,что покупки вы набили нормально но с приложения операций не было" И как такое могло выйти? А очень просто , перевод через приложуху 10 грн на другой банк не считается(а комис гадюки сняли исправно)а почему так и не понял,а пополнение телефона 1.10 в выписке оказалось 30,09. И за искричество я тоже выяснилось в октябре не платил.

А не прокотило, бо Ви не змогли аргументовано відстояти свою точку зору:
Перелік фінансових послуг в UKRSIB online
[...]
  • Поповнення мобільного рахунку
  • Переказ на карту іншого банку
  • Платіж за реквізитами в інший банк

https://rules.ochevygoda.com.ua/internet_bank_7/

Вот вот. Вы действительно не отстояли свою правоту. Не слушайте эту куру, никакая она не паняночка с очевыгоды, а кура с Укрсиба, отвечающая в чате за вопросы по Очевыгоде. Мне тоже такая же, а может и она, доказывала, что я пролетел с 1000 грн., т.к. у меня не было операций по счёту за 31.10. и 1.11. мол проверьте у себя в приложении. Однако я ей доказал, что ни одного клиента не было операций по счёту за эти даты, т.к. это выходные и банк по счёту проведет эти операции в рабочие дни.
По условиям же акции учитываются транзакции по карте, а не операции по счёту.
Нужно доказывать свою правоту, а не опускать руки.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 23:32

  Дядя Дима написав:В принципе панянка с очвыгоды говорит иди в банк ,выписку бери,на мыло ихневское шли и тогда всё отдадим.А у меня нету ни времени туда ходить ни сил ни здоровья ни желания .И шо там в выписке будет,что я пополнял телефон в прошлый день другого месяца?

Пошліть їм скріншот. Чим він гірший за перефоткану виписку?
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 01:05

Ну що, уже 24-е число. На пеньок сіли - косаря мали віддаит, а його немає!
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 07:32

  klug написав:Ну що, уже 24-е число. На пеньок сіли - косаря мали віддаит, а його немає!

Так дают дето после 9 утра. А за шо вам косаря? Сегодня, по моим расчётам, последний день для выплаты по шопингу 17-18 октчбря, 10 рабочих дней от крайнего срока активации кода (9 ноября).
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 10:07

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Блин думал только супругу зацепило, а мну пронесло. Фиг-вам - сегодня тоже получил "письмо счастья" о переводе на дистанционное обслуживание в 141 ;(. Ну вот как они нас вычисляют - по розовым "пятачкам" или по крученным "хвостикам" ;) :?:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 10:15

Flamingo так это ж хорошо :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 10:18

  omb написав:Flamingo так это ж хорошо :)

ХЗ. Меня лично смутила фраза из разговора моей супруги с ее персменом - что-то типа: "Я теперь буду следить за вашими операциями и если увижу, что что-то идет не так буду подсказывать как сделать лучше". А оно мне надо такое "пристальное внимание"?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 10:25

Flamingo
Тоже перевели в 141. Но в приложении видно персмена (персвумен точнее), а она числится за тем отделением, где открывала карту и которое мне удобно.
РЕФКИ 8)
    http://lx4.me/c/BruGAiHB
    ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата     $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
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