|
|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лис, 2020 10:54
Flamingo
ну мне тоже она так сказала... но ни одного ее обращения нет
так что это просто стандартная фраза, типа защищают и бдят за тебя, сервис
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
-
omb
-
-
- Повідомлень: 2478
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 192 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 лис, 2020 12:57
Spring написав:Flamingo
Тоже перевели в 141. Но в приложении видно персмена (персвумен точнее), а она числится за тем отделением, где открывала карту и которое мне удобно.
А в 1021 кого-нибудь перевели?
+50 грн
- 6NULJO4 Промо-код Бонус к депозитам
- https://monobank.ua/r/bfJG Монобанк
- http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард
- https://a-bank.com.ua/t?a=31GTYIUNJ8X0 Абанк Зеленая
- https://todobankref.page.link/xeRB Мегабанк Todo
-
vollena71
-
-
- Повідомлень: 2542
- З нами з: 18.09.13
- Подякував: 490 раз.
- Подякували: 514 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 24 лис, 2020 13:09
vollena71 написав: Spring написав:Flamingo
Тоже перевели в 141. Но в приложении видно персмена (персвумен точнее), а она числится за тем отделением, где открывала карту и которое мне удобно.
А в 1021 кого-нибудь перевели?
Огоо, туды небось пихают ток тех, хто успел уже 2 раза по 1К срубить
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 33020
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2623 раз.
- Подякували: 3872 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 24 лис, 2020 13:14
vollena71 написав: Spring написав:Flamingo
Тоже перевели в 141. Но в приложении видно персмена (персвумен точнее), а она числится за тем отделением, где открывала карту и которое мне удобно.
А в 1021 кого-нибудь перевели?
Меня
Biden's Laptop Matters
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 13365
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 7356 раз.
- Подякували: 3501 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Вів 24 лис, 2020 13:38
Коллеги, посоветуйте. Нужно купить товар через алло. Видимо надо через их интернет сайт, но беда что товар не алло, где можно самовывоз из магазина, а другого продавца, естественно доставка через новую почту. Как правильно поступить чтобы поиметь кб по ньюкарт? Благодарю за науку, можно в личку.
*******
-
valya
-
-
- Повідомлень: 1330
- З нами з: 31.10.12
- Подякував: 304 раз.
- Подякували: 80 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|