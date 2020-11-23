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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
130
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 10:54

Flamingo ну мне тоже она так сказала... но ни одного ее обращения нет :) так что это просто стандартная фраза, типа защищают и бдят за тебя, сервис :)
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Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 12:57

  Spring написав:Flamingo
Тоже перевели в 141. Но в приложении видно персмена (персвумен точнее), а она числится за тем отделением, где открывала карту и которое мне удобно.

А в 1021 кого-нибудь перевели?
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vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 13:09

  vollena71 написав:
  Spring написав:Flamingo
Тоже перевели в 141. Но в приложении видно персмена (персвумен точнее), а она числится за тем отделением, где открывала карту и которое мне удобно.

А в 1021 кого-нибудь перевели?

Огоо, туды небось пихают ток тех, хто успел уже 2 раза по 1К срубить :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 13:14

  vollena71 написав:
  Spring написав:Flamingo
Тоже перевели в 141. Но в приложении видно персмена (персвумен точнее), а она числится за тем отделением, где открывала карту и которое мне удобно.

А в 1021 кого-нибудь перевели?

Меня
Biden's Laptop Matters
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 13:38

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Коллеги, посоветуйте. Нужно купить товар через алло. Видимо надо через их интернет сайт, но беда что товар не алло, где можно самовывоз из магазина, а другого продавца, естественно доставка через новую почту. Как правильно поступить чтобы поиметь кб по ньюкарт? Благодарю за науку, можно в личку.
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valya
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 14:21

  Вкладчик1234 написав:
  vollena71 написав:
  Spring написав:Flamingo
Тоже перевели в 141. Но в приложении видно персмена (персвумен точнее), а она числится за тем отделением, где открывала карту и которое мне удобно.

А в 1021 кого-нибудь перевели?

Меня

Мою жену тоже в 1021 перевели. Это в Харькове.
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 14:33

  velvet написав:Мою жену тоже в 1021 перевели. Это в Харькове.

Получается, виртуальные отделения разные для разных городов:)
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vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 14:41

  vollena71 написав:
  velvet написав:Мою жену тоже в 1021 перевели. Это в Харькове.

Получается, виртуальные отделения разные для разных городов:)

Не совсем. Я к Харькову не имею никакого отношения, но почему-то туда закинули.
Но мне как-то всё равно, оно ни на что не влияет
Biden's Laptop Matters
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 14:47

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

УКРСиб изначально харьковский банк, может, типа статус повыше )) а может к финмону поближе ))
cohan
 
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