Правильно! И в знак протеста закройте обе карты
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лис, 2020 16:23
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Вів 24 лис, 2020 16:29
+100500
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Додано: Вів 24 лис, 2020 17:03
он "был харьковским", пока им владел ярославский, а как продал лет 15 назад, то банк "стал французским"
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