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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
130
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 16:23

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Striker написав:Ганьба УкрСибу!

Правильно! И в знак протеста закройте обе карты :)
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 16:29

  ingtrans написав:
  Striker написав:Ганьба УкрСибу!

Правильно! И в знак протеста закройте обе карты :)


+100500 :lol: :lol:
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MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 17:03

  cohan написав:УКРСиб изначально харьковский банк, может, типа статус повыше )) а может к финмону поближе ))


он "был харьковским", пока им владел ярославский, а как продал лет 15 назад, то банк "стал французским" :mrgreen:
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