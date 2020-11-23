Правильно! И в знак протеста закройте обе карты
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лис, 2020 16:23
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Вів 24 лис, 2020 16:29
+100500
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E
Додано: Вів 24 лис, 2020 17:03
он "был харьковским", пока им владел ярославский, а как продал лет 15 назад, то банк "стал французским"
Додано: Вів 24 лис, 2020 17:08
Striker ничего себе квест
Кешбечные карты!
Додано: Вів 24 лис, 2020 17:11
Старинформ+ не забудьте отключить
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Вів 24 лис, 2020 17:31
В Вайбере сначала было сообщение о подключении StarInform+, потом сообщение о подключении обычного без +.
Отримай бонус за оформлення картки:
Додано: Вів 24 лис, 2020 17:32
Хелп!!!
*******
Додано: Вів 24 лис, 2020 17:39
valya Заплатите через приложение Новой почты и будет Вам счастье.
Причём можно осмотреть посылку и если всё нормально прям в отделении сделать оплату.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Вів 24 лис, 2020 17:41
valya Замовити доставку Укрпоштою з післяплатою і заплатити Монобанком (15% кешбек)) Перше, що на спало на думку)
Колись там ТАСівським Вікендом оплачував, то окешбечилось все і ніяких комісій за післяплату Укрпошта не взяла, навідміну від НП.
Додано: Вів 24 лис, 2020 17:46
Спросите в чате мобильного приложения что подключено и если оба подключены, отключите с +
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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