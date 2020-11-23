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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
130
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 16:23

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Striker написав:Ганьба УкрСибу!

Правильно! И в знак протеста закройте обе карты :)
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 16:29

  ingtrans написав:
  Striker написав:Ганьба УкрСибу!

Правильно! И в знак протеста закройте обе карты :)


+100500 :lol: :lol:
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 17:03

  cohan написав:УКРСиб изначально харьковский банк, может, типа статус повыше )) а может к финмону поближе ))


он "был харьковским", пока им владел ярославский, а как продал лет 15 назад, то банк "стал французским" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 17:08

Striker ничего себе квест
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 17:11

  Striker написав:Ганьба УкрСибу! Оформляла жена New card, промурыжили в отделении час минимум. Сначала приложение установить у них надо, ждали полдня какую-то смс, вводили карту, потом сказали пополнить рахунок в кассе на 10 грн, ещё стой в очереди. Потом только дали болванку и сказали пополнить мобилу на эти 10 грн. Когда я получал карту, то такого безобразия не было. Правда я тогда через приложение делал всё.

Старинформ+ не забудьте отключить
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 17:31

  velvet написав:Старинформ+ не забудьте отключить

В Вайбере сначала было сообщение о подключении StarInform+, потом сообщение о подключении обычного без +.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк - abank24.page.link/NrdB
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 17:32

  valya написав:Коллеги, посоветуйте. Нужно купить товар через алло. Видимо надо через их интернет сайт, но беда что товар не алло, где можно самовывоз из магазина, а другого продавца, естественно доставка через новую почту. Как правильно поступить чтобы поиметь кб по ньюкарт? Благодарю за науку, можно в личку.

Хелп!!!
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valya
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 17:39

valya Заплатите через приложение Новой почты и будет Вам счастье.
Причём можно осмотреть посылку и если всё нормально прям в отделении сделать оплату.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 17:41

valya Замовити доставку Укрпоштою з післяплатою і заплатити Монобанком (15% кешбек)) Перше, що на спало на думку)
Колись там ТАСівським Вікендом оплачував, то окешбечилось все і ніяких комісій за післяплату Укрпошта не взяла, навідміну від НП.
frennymay
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 17:46

  Striker написав:
  velvet написав:Старинформ+ не забудьте отключить

В Вайбере сначала было сообщение о подключении StarInform+, потом сообщение о подключении обычного без +.

Спросите в чате мобильного приложения что подключено и если оба подключены, отключите с +
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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