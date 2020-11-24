вы так пробовали? А то наложка как перевод идёт обычно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лис, 2020 18:04
Додано: Вів 24 лис, 2020 18:30
А мне наоборот переоткрыли карту очень быстро. Минут 15 заняло. Активировал и пополнил тут-же в банкомате отделения. Очередей не было.
Смс о подключении к кешбеку пришло. Так что еще один успешный кейс переоткрытия за один день. Наверное можно было еще месяц повременить с переоткрытием, но решил не рисковать, а то если 45 дней ждать, то можно не успеть
А зачем приложение в отделении устанавливать? Я сайтом пользуюсь.
Додано: Сер 25 лис, 2020 00:31
А оплата Нью кардом коммуналки через Некст... считается в нужное количество операций?
А то я уже сомневаться начал. Я морковки набивать не люблю, у меня реальных 30 наберется. Если, конечно, все считается.
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