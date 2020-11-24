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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лис, 2020 18:04
Фантом написав:valya
Заплатите через приложение Новой почты и будет Вам счастье.
вы так пробовали? А то наложка как перевод идёт обычно
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Додано: Вів 24 лис, 2020 18:30
Striker написав:
Оформляла жена New card, промурыжили в отделении час минимум. Сначала приложение установить у них надо, ждали полдня какую-то смс, вводили карту, потом сказали пополнить рахунок в кассе на 10 грн, ещё стой в очереди. Потом только дали болванку и сказали пополнить мобилу на эти 10 грн. Когда я получал карту, то такого безобразия не было.
А мне наоборот переоткрыли карту очень быстро. Минут 15 заняло. Активировал и пополнил тут-же в банкомате отделения. Очередей не было.
Смс о подключении к кешбеку пришло. Так что еще один успешный кейс переоткрытия за один день.
Наверное можно было еще месяц повременить с переоткрытием, но решил не рисковать, а то если 45 дней ждать, то можно не успеть
А зачем приложение в отделении устанавливать? Я сайтом пользуюсь.
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Додано: Сер 25 лис, 2020 00:31
А оплата Нью кардом коммуналки через Некст... считается в нужное количество операций?
А то я уже сомневаться начал. Я морковки набивать не люблю, у меня реальных 30 наберется. Если, конечно, все считается.
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Додано: Сер 25 лис, 2020 00:59
Искатель написав:А оплата Нью кардом коммуналки через Некст... считается в нужное количество операций?
А то я уже сомневаться начал. Я морковки набивать не люблю, у меня реальных 30 наберется. Если, конечно, все считается.
Усе онлайн враховується. І через сайти операторів кп також. Але там можуть бути коміси овер 3 грн
Тому некст або пейхаб пумби (3 місяці без коміса), якщо є ваші постачальники.
Форвард КоКо-картки 50-100 грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
Монобанк 50 грн. https://monobank.ua/r/DvvMrK
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Додано: Сер 25 лис, 2020 06:45
Это самая легкая карта в оформлении, оператор в АШАНЕ в курсе, как получить Вам лимит.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Додано: Сер 25 лис, 2020 07:02
Друзі, а на сайті Комфі оплата карткою Сіба за товар буде рахуватися онлайн операцією ?
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1finanсier
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Додано: Сер 25 лис, 2020 07:10
1finanсier написав:
Друзі, а на сайті Комфі оплата карткою Сіба за товар буде рахуватися онлайн операцією ?
Ну ясное дело. Откуда такой вопрос?
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
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ingtrans
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Додано: Сер 25 лис, 2020 07:33
ingtrans написав: 1finanсier написав:
Друзі, а на сайті Комфі оплата карткою Сіба за товар буде рахуватися онлайн операцією ?
Ну ясное дело. Откуда такой вопрос?
Ну сайт Комфи очень тяжело смотрится, може у них и ПОСы наземные
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 25 лис, 2020 07:53
1finanсier написав: ingtrans написав: 1finanсier написав:
Друзі, а на сайті Комфі оплата карткою Сіба за товар буде рахуватися онлайн операцією ?
Ну ясное дело. Откуда такой вопрос?
Через власну недосвідченість вирішив перестрахуватися і запитати у матьорих свинорилів
Ставьте все лимиты 0, кроме двух лимитов для оплат в Интернете, и платите себе спокойно.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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