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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
130
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 18:04

  Фантом написав:valya Заплатите через приложение Новой почты и будет Вам счастье.
вы так пробовали? А то наложка как перевод идёт обычно
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 18:30

  Striker написав:Оформляла жена New card, промурыжили в отделении час минимум. Сначала приложение установить у них надо, ждали полдня какую-то смс, вводили карту, потом сказали пополнить рахунок в кассе на 10 грн, ещё стой в очереди. Потом только дали болванку и сказали пополнить мобилу на эти 10 грн. Когда я получал карту, то такого безобразия не было.


А мне наоборот переоткрыли карту очень быстро. Минут 15 заняло. Активировал и пополнил тут-же в банкомате отделения. Очередей не было. :)

Смс о подключении к кешбеку пришло. Так что еще один успешный кейс переоткрытия за один день. :) Наверное можно было еще месяц повременить с переоткрытием, но решил не рисковать, а то если 45 дней ждать, то можно не успеть

А зачем приложение в отделении устанавливать? Я сайтом пользуюсь.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 00:31

А оплата Нью кардом коммуналки через Некст... считается в нужное количество операций?
А то я уже сомневаться начал. Я морковки набивать не люблю, у меня реальных 30 наберется. Если, конечно, все считается.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 00:59

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Искатель написав:А оплата Нью кардом коммуналки через Некст... считается в нужное количество операций?
А то я уже сомневаться начал. Я морковки набивать не люблю, у меня реальных 30 наберется. Если, конечно, все считается.
Усе онлайн враховується. І через сайти операторів кп також. Але там можуть бути коміси овер 3 грн
Тому некст або пейхаб пумби (3 місяці без коміса), якщо є ваші постачальники.
Форвард КоКо-картки 50-100 грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
Монобанк 50 грн. https://monobank.ua/r/DvvMrK
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 06:45

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  greenozon написав:я користаюсь Ашанівською

https://brand.auchan.ua/uk/editorial/sp ... a_v_auchan
2+2 = 4%


Это самая легкая карта в оформлении, оператор в АШАНЕ в курсе, как получить Вам лимит.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 07:02

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Друзі, а на сайті Комфі оплата карткою Сіба за товар буде рахуватися онлайн операцією ?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 07:10

  1finanсier написав:Друзі, а на сайті Комфі оплата карткою Сіба за товар буде рахуватися онлайн операцією ?

Ну ясное дело. Откуда такой вопрос?
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 07:33

  ingtrans написав:
  1finanсier написав:Друзі, а на сайті Комфі оплата карткою Сіба за товар буде рахуватися онлайн операцією ?

Ну ясное дело. Откуда такой вопрос?

Ну сайт Комфи очень тяжело смотрится, може у них и ПОСы наземные :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 07:52

  ingtrans написав:
  1finanсier написав:Друзі, а на сайті Комфі оплата карткою Сіба за товар буде рахуватися онлайн операцією ?

Ну ясное дело. Откуда такой вопрос?

Через власну недосвідченість вирішив перестрахуватися і запитати у матьорих свинорилів :D
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 07:53

  1finanсier написав:
  ingtrans написав:
  1finanсier написав:Друзі, а на сайті Комфі оплата карткою Сіба за товар буде рахуватися онлайн операцією ?

Ну ясное дело. Откуда такой вопрос?

Через власну недосвідченість вирішив перестрахуватися і запитати у матьорих свинорилів :D

Ставьте все лимиты 0, кроме двух лимитов для оплат в Интернете, и платите себе спокойно.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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