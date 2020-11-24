RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1254125512561257

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
130
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 08:02

  frennymay написав:valya Замовити доставку Укрпоштою з післяплатою і заплатити Монобанком (15% кешбек)) Перше, що на спало на думку)
Колись там ТАСівським Вікендом оплачував, то окешбечилось все і ніяких комісій за післяплату Укрпошта не взяла, навідміну від НП.

неужели наложка у них идёт как оплата услуг?
p.s. это ж розетку можно окешбечивать тогда под 15%...
vanok
 
Повідомлень: 244
З нами з: 12.02.13
Подякував: 21 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 08:26

vanok під 15% ідуть послуги самої Укрпошти, і то не всі.
KVV
 
Повідомлень: 627
З нами з: 29.11.18
Подякував: 29 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 08:42

  Striker написав:Ганьба УкрСибу! Оформляла жена New card, промурыжили в отделении час минимум. Сначала приложение установить у них надо, ждали полдня какую-то смс, вводили карту, потом сказали пополнить рахунок в кассе на 10 грн, ещё стой в очереди. Потом только дали болванку и сказали пополнить мобилу на эти 10 грн. Когда я получал карту, то такого безобразия не было. Правда я тогда через приложение делал всё.


год назад в Киеве так же получал, еще помню в Альфу в этот час за кредиткой сходил
cohan
 
Повідомлень: 486
З нами з: 27.09.19
Подякував: 37 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 09:00

Набил кол-во операций без морковок Водафоновским приложением по 1грн., но задумался о необходимой операции в Укрсиб-онлайн, вроде по условию достаточно открытия текущего счета в рамках недавнего предложения Укрсиба или стоит перестраховаться и провести расходную операцию на минимум?
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
ГеннадийUA
Аватар користувача
 
Повідомлень: 127
З нами з: 01.04.14
Подякував: 12 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 09:04

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  ГеннадийUA написав:Набил кол-во операций без морковок Водафоновским приложением по 1грн., но задумался о необходимой операции в Укрсиб-онлайн, вроде по условию достаточно открытия текущего счета в рамках недавнего предложения Укрсиба или стоит перестраховаться и провести расходную операцию на минимум?

Мне кажется, это кони и люди. Морковки - это одна акция, а счет (причем накопительный, а не текущий) - это другая. В качестве операции в Укрсиб-онлайн тяну деньги на карту, перед тем, как тратить на морковки.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1809
З нами з: 31.07.19
Подякував: 41 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 09:12

ГеннадийUA транспортировка газа - создана для оплаты приложенькой, у меня это 56 копееек или 1 грн с чем-то :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2482
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 09:16

  ГеннадийUA написав:Набил кол-во операций без морковок Водафоновским приложением по 1грн., но задумался о необходимой операции в Укрсиб-онлайн, вроде по условию достаточно открытия текущего счета в рамках недавнего предложения Укрсиба или стоит перестраховаться и провести расходную операцию на минимум?

Я пополнил мобильный на 10 грн через Укрсиб-онлайн. Без комиссии, но пополняет долго (я уже писал): 10-15 минут.
Искатель
 
Повідомлень: 4203
З нами з: 22.02.16
Подякував: 630 раз.
Подякували: 2470 раз.
 
Профіль
4
4
1
  #<1 ... 1254125512561257
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: klug, vitaliy1111 і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.