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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 лис, 2020 08:02
frennymay написав:valya
Замовити доставку Укрпоштою з післяплатою і заплатити Монобанком (15% кешбек)) Перше, що на спало на думку)
Колись там ТАСівським Вікендом оплачував, то окешбечилось все і ніяких комісій за післяплату Укрпошта не взяла, навідміну від НП.
неужели наложка у них идёт как оплата услуг?
p.s. это ж розетку можно окешбечивать тогда под 15%...
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vanok
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Додано: Сер 25 лис, 2020 08:26
vanok під 15% ідуть послуги самої Укрпошти, і то не всі.
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KVV
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Додано: Сер 25 лис, 2020 08:42
Striker написав:
Ганьба УкрСибу! Оформляла жена New card, промурыжили в отделении час минимум. Сначала приложение установить у них надо, ждали полдня какую-то смс, вводили карту, потом сказали пополнить рахунок в кассе на 10 грн, ещё стой в очереди. Потом только дали болванку и сказали пополнить мобилу на эти 10 грн. Когда я получал карту, то такого безобразия не было. Правда я тогда через приложение делал всё.
год назад в Киеве так же получал, еще помню в Альфу в этот час за кредиткой сходил
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cohan
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Додано: Сер 25 лис, 2020 09:00
Набил кол-во операций без морковок Водафоновским приложением по 1грн., но задумался о необходимой операции в Укрсиб-онлайн, вроде по условию достаточно открытия текущего счета в рамках недавнего предложения Укрсиба или стоит перестраховаться и провести расходную операцию на минимум?
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
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ГеннадийUA
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Додано: Сер 25 лис, 2020 09:04
ГеннадийUA написав:
Набил кол-во операций без морковок Водафоновским приложением по 1грн., но задумался о необходимой операции в Укрсиб-онлайн, вроде по условию достаточно открытия текущего счета в рамках недавнего предложения Укрсиба или стоит перестраховаться и провести расходную операцию на минимум?
Мне кажется, это кони и люди. Морковки - это одна акция, а счет (причем накопительный, а не текущий) - это другая. В качестве операции в Укрсиб-онлайн тяну деньги на карту, перед тем, как тратить на морковки.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Сер 25 лис, 2020 09:12
ГеннадийUA
транспортировка газа - создана для оплаты приложенькой, у меня это 56 копееек или 1 грн с чем-то
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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Додано: Сер 25 лис, 2020 09:16
ГеннадийUA написав:
Набил кол-во операций без морковок Водафоновским приложением по 1грн., но задумался о необходимой операции в Укрсиб-онлайн, вроде по условию достаточно открытия текущего счета в рамках недавнего предложения Укрсиба или стоит перестраховаться и провести расходную операцию на минимум?
Я пополнил мобильный на 10 грн через Укрсиб-онлайн. Без комиссии, но пополняет долго (я уже писал): 10-15 минут.
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