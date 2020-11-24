frennymay написав:valya Замовити доставку Укрпоштою з післяплатою і заплатити Монобанком (15% кешбек)) Перше, що на спало на думку) Колись там ТАСівським Вікендом оплачував, то окешбечилось все і ніяких комісій за післяплату Укрпошта не взяла, навідміну від НП.
неужели наложка у них идёт как оплата услуг? p.s. это ж розетку можно окешбечивать тогда под 15%...
Striker написав:Ганьба УкрСибу! Оформляла жена New card, промурыжили в отделении час минимум. Сначала приложение установить у них надо, ждали полдня какую-то смс, вводили карту, потом сказали пополнить рахунок в кассе на 10 грн, ещё стой в очереди. Потом только дали болванку и сказали пополнить мобилу на эти 10 грн. Когда я получал карту, то такого безобразия не было. Правда я тогда через приложение делал всё.
год назад в Киеве так же получал, еще помню в Альфу в этот час за кредиткой сходил
Набил кол-во операций без морковок Водафоновским приложением по 1грн., но задумался о необходимой операции в Укрсиб-онлайн, вроде по условию достаточно открытия текущего счета в рамках недавнего предложения Укрсиба или стоит перестраховаться и провести расходную операцию на минимум?
ГеннадийUA написав:Набил кол-во операций без морковок Водафоновским приложением по 1грн., но задумался о необходимой операции в Укрсиб-онлайн, вроде по условию достаточно открытия текущего счета в рамках недавнего предложения Укрсиба или стоит перестраховаться и провести расходную операцию на минимум?
Мне кажется, это кони и люди. Морковки - это одна акция, а счет (причем накопительный, а не текущий) - это другая. В качестве операции в Укрсиб-онлайн тяну деньги на карту, перед тем, как тратить на морковки.
http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
ГеннадийUA написав:Набил кол-во операций без морковок Водафоновским приложением по 1грн., но задумался о необходимой операции в Укрсиб-онлайн, вроде по условию достаточно открытия текущего счета в рамках недавнего предложения Укрсиба или стоит перестраховаться и провести расходную операцию на минимум?
Я пополнил мобильный на 10 грн через Укрсиб-онлайн. Без комиссии, но пополняет долго (я уже писал): 10-15 минут.
ГеннадийUA написав:Набил кол-во операций без морковок Водафоновским приложением по 1грн., но задумался о необходимой операции в Укрсиб-онлайн, вроде по условию достаточно открытия текущего счета в рамках недавнего предложения Укрсиба или стоит перестраховаться и провести расходную операцию на минимум?
Пропоную Вам нову стратегію: замість того, щоб публічно гадати думку, вдумливо читати правила акцій, де є відповіді на Ваші запитання, як он, наприклад, перелік фінансових трансакцій у UKRSIB online які підпадають під правила:
vanokKVV Десь півтора роки тому я замовляв доставку з післяплатою і ніяких розділень на послуги Укрпошти і суму товару не було. Заплатив через термінал одним платежем. Як зараз - не знаю) Плюс, у Моні там обмеження у 300грн кешбеку.