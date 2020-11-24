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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 лис, 2020 12:26
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greenozon
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Додано: Сер 25 лис, 2020 13:39
А що там з ключ-кодами від 6.11? Гроші уже приходили? Бо вже пройшло 10 робочих днів, а гроші мені ще не приходили.
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Sirchyk
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Додано: Сер 25 лис, 2020 13:40
Sirchyk написав:
А що там з ключ-кодами від 6.11? Гроші уже приходили? Бо вже пройшло 10 робочих днів, а гроші мені ще не приходили.
Аналогично. Надо начинать тормошить поддержку.
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Ferlakur
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Додано: Сер 25 лис, 2020 13:49
Ferlakur написав: Sirchyk написав:
А що там з ключ-кодами від 6.11? Гроші уже приходили? Бо вже пройшло 10 робочих днів, а гроші мені ще не приходили.
Аналогично. Надо начинать тормошить поддержку.
Сиб без волшебного пенделя не работает
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Rainbow
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