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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
130
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 12:26

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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 13:39

А що там з ключ-кодами від 6.11? Гроші уже приходили? Бо вже пройшло 10 робочих днів, а гроші мені ще не приходили.
Sirchyk
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 13:40

  Sirchyk написав:А що там з ключ-кодами від 6.11? Гроші уже приходили? Бо вже пройшло 10 робочих днів, а гроші мені ще не приходили.

Аналогично. Надо начинать тормошить поддержку.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 13:49

  Ferlakur написав:
  Sirchyk написав:А що там з ключ-кодами від 6.11? Гроші уже приходили? Бо вже пройшло 10 робочих днів, а гроші мені ще не приходили.

Аналогично. Надо начинать тормошить поддержку.

Сиб без волшебного пенделя не работает :mrgreen:
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 14:23

  frennymay написав:vanok KVV Десь півтора роки тому я замовляв доставку з післяплатою і ніяких розділень на послуги Укрпошти і суму товару не було. Заплатив через термінал одним платежем. Як зараз - не знаю) Плюс, у Моні там обмеження у 300грн кешбеку.


УкрПошта не Нова Пошта, там деньги не считают
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 14:27



у них на каждый праздник такая пятница, ой, акция
один фиг - если не зарплатник - ловить нечего,
да и с додатком Ашановским и кредиткой тоже муть какая-то , писали
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 15:23

  Ferlakur написав:
  Sirchyk написав:А що там з ключ-кодами від 6.11? Гроші уже приходили? Бо вже пройшло 10 робочих днів, а гроші мені ще не приходили.

Аналогично. Надо начинать тормошить поддержку.


В чятике сказали: "Зарахування по Вашій акції очікується на цьому тижні."
Ferlakur
 
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  #<1 ... 1255125612571258
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