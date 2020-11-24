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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 лис, 2020 12:26
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greenozon
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Додано: Сер 25 лис, 2020 13:39
А що там з ключ-кодами від 6.11? Гроші уже приходили? Бо вже пройшло 10 робочих днів, а гроші мені ще не приходили.
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Sirchyk
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Додано: Сер 25 лис, 2020 13:40
Sirchyk написав:
А що там з ключ-кодами від 6.11? Гроші уже приходили? Бо вже пройшло 10 робочих днів, а гроші мені ще не приходили.
Аналогично. Надо начинать тормошить поддержку.
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Ferlakur
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Додано: Сер 25 лис, 2020 13:49
Ferlakur написав: Sirchyk написав:
А що там з ключ-кодами від 6.11? Гроші уже приходили? Бо вже пройшло 10 робочих днів, а гроші мені ще не приходили.
Аналогично. Надо начинать тормошить поддержку.
Сиб без волшебного пенделя не работает
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Rainbow
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Додано: Сер 25 лис, 2020 14:23
frennymay написав:vanok KVV
Десь півтора роки тому я замовляв доставку з післяплатою і ніяких розділень на послуги Укрпошти і суму товару не було. Заплатив через термінал одним платежем. Як зараз - не знаю) Плюс, у Моні там обмеження у 300грн кешбеку.
УкрПошта не Нова Пошта, там деньги не считают
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cohan
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Додано: Сер 25 лис, 2020 14:27
у них на каждый праздник такая пятница, ой, акция
один фиг - если не зарплатник - ловить нечего,
да и с додатком Ашановским и кредиткой тоже муть какая-то , писали
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cohan
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Додано: Сер 25 лис, 2020 15:23
Ferlakur написав: Sirchyk написав:
А що там з ключ-кодами від 6.11? Гроші уже приходили? Бо вже пройшло 10 робочих днів, а гроші мені ще не приходили.
Аналогично. Надо начинать тормошить поддержку.
В чятике сказали: "Зарахування по Вашій акції очікується на цьому тижні."
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Ferlakur
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