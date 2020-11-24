УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 лис, 2020 12:26
greenozon
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Подякували: 723 раз.
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Додано: Сер 25 лис, 2020 13:39
А що там з ключ-кодами від 6.11? Гроші уже приходили? Бо вже пройшло 10 робочих днів, а гроші мені ще не приходили.
Sirchyk
Повідомлень: 135
З нами з: 17.03.12
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Додано: Сер 25 лис, 2020 13:40
Sirchyk написав:
А що там з ключ-кодами від 6.11? Гроші уже приходили? Бо вже пройшло 10 робочих днів, а гроші мені ще не приходили.
Аналогично. Надо начинать тормошить поддержку.
Ferlakur
Повідомлень: 3555
З нами з: 14.10.08
Подякував: 204 раз.
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Додано: Сер 25 лис, 2020 13:49
Ferlakur написав: Sirchyk написав:
А що там з ключ-кодами від 6.11? Гроші уже приходили? Бо вже пройшло 10 робочих днів, а гроші мені ще не приходили.
Аналогично. Надо начинать тормошить поддержку.
Сиб без волшебного пенделя не работает
Rainbow
Повідомлень: 2986
З нами з: 23.09.12
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Додано: Сер 25 лис, 2020 14:23
frennymay написав: vanok KVV
Десь півтора роки тому я замовляв доставку з післяплатою і ніяких розділень на послуги Укрпошти і суму товару не було. Заплатив через термінал одним платежем. Як зараз - не знаю) Плюс, у Моні там обмеження у 300грн кешбеку.
УкрПошта не Нова Пошта, там деньги не считают
cohan
Повідомлень: 493
З нами з: 27.09.19
Подякував: 37 раз.
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Додано: Сер 25 лис, 2020 14:27
у них на каждый праздник такая пятница, ой, акция
один фиг - если не зарплатник - ловить нечего,
да и с додатком Ашановским и кредиткой тоже муть какая-то , писали
cohan
Повідомлень: 493
З нами з: 27.09.19
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Додано: Сер 25 лис, 2020 15:23
Ferlakur написав: Sirchyk написав:
А що там з ключ-кодами від 6.11? Гроші уже приходили? Бо вже пройшло 10 робочих днів, а гроші мені ще не приходили.
Аналогично. Надо начинать тормошить поддержку.
В чятике сказали: "Зарахування по Вашій акції очікується на цьому тижні."
Ferlakur
Повідомлень: 3555
З нами з: 14.10.08
Подякував: 204 раз.
Подякували: 162 раз.
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Додано: Сер 25 лис, 2020 15:59
Spring что за акция была?
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omb
Повідомлень: 2486
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
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Додано: Сер 25 лис, 2020 16:45
omb написав: Spring
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velvet
Повідомлень: 3156
З нами з: 06.03.09
Подякував: 22 раз.
Подякували: 411 раз.
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Додано: Сер 25 лис, 2020 17:33
velvet другая, мне уже ответили в личку
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omb
Повідомлень: 2486
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 192 раз.
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