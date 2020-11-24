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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1256125712581259

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
130
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 17:52

[quote="5106332:Амвросий"][quote="5106211:Striker"]Оформляла жена New card, промурыжили в отделении час минимум. Сначала приложение установить у них надо, ждали полдня какую-то смс, вводили карту, потом сказали пополнить рахунок в кассе на 10 грн, ещё стой в очереди. Потом только дали болванку и сказали пополнить мобилу на эти 10 грн. Когда я получал карту, то такого безобразия не было.[/quote]

А мне наоборот переоткрыли карту очень быстро. Минут 15 заняло. Активировал и пополнил тут-же в банкомате отделения. Очередей не было. :)

Смс о подключении к кешбеку пришло. Так что еще один успешный кейс переоткрытия за один день. :) Наверное можно было еще месяц повременить с переоткрытием, но решил не рисковать, а то если 45 дней ждать, то можно не успеть

А зачем приложение в отделении устанавливать? Я сайтом пользуюсь.[/quote]
А какие аргументы приводились для столь быстрого переоткрытия,поделитесь пж
gkozyakov
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 18:33

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Ukrsibbank BNP Paribas Group активно розвиває безготівкову економіку та робить послуги платіжними картками доступними для всіх, надаючи можливість отримувати вигідний кешбек за покупки в інтернет.

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Відсутність комісії
Кешбек у розмірі 5%
Безкоштовні платежі
Безкоштовне обслуговування
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Безкоштовне поповнення карткового рахунку
Можливість оформити кредитний ліміт до 100 тис грн

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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 20:00

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  cohan написав:да и с додатком Ашановским и кредиткой тоже муть какая-то

Я Ашановскую использую вместо бонусной - карта дает 2% вместо 1%, а плачУ сейчас КОКО кредиткой. В результате 6% КБ получается :)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bc7mV5
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 20:02

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Для получения 500 грн кешбека сколько надо потратить и с какой суммы банк снимает налоги? Например, за месяц 10 000 потратил, начислили 500, а сколько выплатят?
mikos
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 20:03

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  unknownurl написав:Можливість оформити кредитний ліміт до 100 тис грн

А чому нам досі не пропонували? 5% + кредит цікавіше, ніж просто 5%.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 20:09

  mikos написав:Для получения 500 грн кешбека сколько надо потратить и с какой суммы банк снимает налоги? Например, за месяц 10 000 потратил, начислили 500, а сколько выплатят?

грязными и дадут 500 не более https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... k_rule.pdf
Главное 10к потратить правильно
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 20:11

  Мизантрóп написав:
  mikos написав:Для получения 500 грн кешбека сколько надо потратить и с какой суммы банк снимает налоги? Например, за месяц 10 000 потратил, начислили 500, а сколько выплатят?

грязными и дадут 500 не более https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... k_rule.pdf
Главное 10к потратить правильно

500 дають чистими. Усе, що понад 10К, не враховується.
stas_rst
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