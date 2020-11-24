[quote="5106332:Амвросий"][quote="5106211:Striker"]Оформляла жена New card, промурыжили в отделении час минимум. Сначала приложение установить у них надо, ждали полдня какую-то смс, вводили карту, потом сказали пополнить рахунок в кассе на 10 грн, ещё стой в очереди. Потом только дали болванку и сказали пополнить мобилу на эти 10 грн. Когда я получал карту, то такого безобразия не было.[/quote]
А мне наоборот переоткрыли карту очень быстро. Минут 15 заняло. Активировал и пополнил тут-же в банкомате отделения. Очередей не было. :)
Смс о подключении к кешбеку пришло. Так что еще один успешный кейс переоткрытия за один день. :) Наверное можно было еще месяц повременить с переоткрытием, но решил не рисковать, а то если 45 дней ждать, то можно не успеть
А зачем приложение в отделении устанавливать? Я сайтом пользуюсь.[/quote] А какие аргументы приводились для столь быстрого переоткрытия,поделитесь пж
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Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))