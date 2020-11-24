Додано: Сер 25 лис, 2020 17:52

[quote="5106332:Амвросий"][quote="5106211:Striker"]Оформляла жена New card, промурыжили в отделении час минимум. Сначала приложение установить у них надо, ждали полдня какую-то смс, вводили карту, потом сказали пополнить рахунок в кассе на 10 грн, ещё стой в очереди. Потом только дали болванку и сказали пополнить мобилу на эти 10 грн. Когда я получал карту, то такого безобразия не было.[/quote]



А мне наоборот переоткрыли карту очень быстро. Минут 15 заняло. Активировал и пополнил тут-же в банкомате отделения. Очередей не было. :)



Смс о подключении к кешбеку пришло. Так что еще один успешный кейс переоткрытия за один день. :) Наверное можно было еще месяц повременить с переоткрытием, но решил не рисковать, а то если 45 дней ждать, то можно не успеть



А зачем приложение в отделении устанавливать? Я сайтом пользуюсь.[/quote]

А какие аргументы приводились для столь быстрого переоткрытия,поделитесь пж