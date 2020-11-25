Ukrsibbank BNP Paribas Group активно розвиває безготівкову економіку та робить послуги платіжними картками доступними для всіх, надаючи можливість отримувати вигідний кешбек за покупки в інтернет.
Оформлюйте зарплатну картку "New Card" від #UKRSIBBANK — відкривайте світ нових можливостей та переваг: Відсутність комісії Кешбек у розмірі 5% Безкоштовні платежі Безкоштовне обслуговування Зручний інтернет-банкінг Безкоштовне поповнення карткового рахунку Можливість оформити кредитний ліміт до 100 тис грн
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Останній день КБ = даті договора - 1 день чи я не вірно рахую?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Митяйка написав:Господа свинорылы,кто переоткрыл удачно ньюшку ,а как это правильно сделать? Палкой махнуть али слова волшебные молвить нужно?
Не знаю, яка там у Вас уже палка, але краще б нею не махати, бо за таке скоріше закриють, аніж відкриють )))
Загалом немає іншого способу, аніж спробувати.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):