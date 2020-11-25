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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1256125712581259

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
130
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 18:33

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Ukrsibbank BNP Paribas Group активно розвиває безготівкову економіку та робить послуги платіжними картками доступними для всіх, надаючи можливість отримувати вигідний кешбек за покупки в інтернет.

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Безкоштовне обслуговування
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Можливість оформити кредитний ліміт до 100 тис грн

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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 20:00

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  cohan написав:да и с додатком Ашановским и кредиткой тоже муть какая-то

Я Ашановскую использую вместо бонусной - карта дает 2% вместо 1%, а плачУ сейчас КОКО кредиткой. В результате 6% КБ получается :)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bc7mV5
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 20:02

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Для получения 500 грн кешбека сколько надо потратить и с какой суммы банк снимает налоги? Например, за месяц 10 000 потратил, начислили 500, а сколько выплатят?
mikos
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 20:03

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  unknownurl написав:Можливість оформити кредитний ліміт до 100 тис грн

А чому нам досі не пропонували? 5% + кредит цікавіше, ніж просто 5%.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 20:09

  mikos написав:Для получения 500 грн кешбека сколько надо потратить и с какой суммы банк снимает налоги? Например, за месяц 10 000 потратил, начислили 500, а сколько выплатят?

грязными и дадут 500 не более https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... k_rule.pdf
Главное 10к потратить правильно
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 20:11

  Мизантрóп написав:
  mikos написав:Для получения 500 грн кешбека сколько надо потратить и с какой суммы банк снимает налоги? Например, за месяц 10 000 потратил, начислили 500, а сколько выплатят?

грязными и дадут 500 не более https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... k_rule.pdf
Главное 10к потратить правильно

500 дають чистими. Усе, що понад 10К, не враховується.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 21:33

Господа свинорылы,кто переоткрыл удачно ньюшку ,а как это правильно сделать? Палкой махнуть али слова волшебные молвить нужно?
Митяйка
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 21:36

Останній день КБ = даті договора - 1 день чи я не вірно рахую?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 21:38

  Митяйка написав:Господа свинорылы,кто переоткрыл удачно ньюшку ,а как это правильно сделать? Палкой махнуть али слова волшебные молвить нужно?

Не знаю, яка там у Вас уже палка, але краще б нею не махати, бо за таке скоріше закриють, аніж відкриють )))

Загалом немає іншого способу, аніж спробувати.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 21:44

kreuz так отож и воно,в трёх отделениях отказались открыть.
Митяйка
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