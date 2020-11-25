Не знаю, яка там у Вас уже палка, але краще б нею не махати, бо за таке скоріше закриють, аніж відкриють )))
Загалом немає іншого способу, аніж спробувати.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 лис, 2020 21:38
Не знаю, яка там у Вас уже палка, але краще б нею не махати, бо за таке скоріше закриють, аніж відкриють )))
Загалом немає іншого способу, аніж спробувати.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Сер 25 лис, 2020 22:39
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
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