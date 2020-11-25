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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1257125812591260

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
130
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 21:38

  Митяйка написав:Господа свинорылы,кто переоткрыл удачно ньюшку ,а как это правильно сделать? Палкой махнуть али слова волшебные молвить нужно?

Не знаю, яка там у Вас уже палка, але краще б нею не махати, бо за таке скоріше закриють, аніж відкриють )))

Загалом немає іншого способу, аніж спробувати.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 21:44

kreuz так отож и воно,в трёх отделениях отказались открыть.
Митяйка
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 22:39

  kreuz написав:Останній день КБ = даті договора - 1 день чи я не вірно рахую?

Вірно.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 06:35

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  ukrprom2014 написав:Я Ашановскую использую вместо бонусной - карта дает 2% вместо 1%, а плачУ сейчас КОКО кредиткой. В результате 6% КБ получается

Дякую за науку.
Действительно по Ашану сразу идет бонус УТРА 2% лояльности ( а не ждать пока повысят за обьем покупок до 2) и с КОКОшкой у ВАС всегда "черная пятница" , а не пару раз в году как в сибасссе . Налил в подяку железный крест.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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  #<1 ... 1257125812591260
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