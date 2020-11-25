Не знаю, яка там у Вас уже палка, але краще б нею не махати, бо за таке скоріше закриють, аніж відкриють )))
Загалом немає іншого способу, аніж спробувати.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 лис, 2020 21:38
Не знаю, яка там у Вас уже палка, але краще б нею не махати, бо за таке скоріше закриють, аніж відкриють )))
Загалом немає іншого способу, аніж спробувати.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Сер 25 лис, 2020 22:39
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Чет 26 лис, 2020 06:35
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Дякую за науку.
Действительно по Ашану сразу идет бонус УТРА 2% лояльности ( а не ждать пока повысят за обьем покупок до 2) и с КОКОшкой у ВАС всегда "черная пятница" , а не пару раз в году как в сибасссе . Налил в подяку железный крест.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Чет 26 лис, 2020 08:44
Хочу поделиться интересным наблюдением.
После того, как сегодня после трех попыток (включая выключение-включение телефона) не пришел код подтверждения, написал в чат на Укрсиб-онлайн. Оператор посоветовал "отключить в приложении PUSH-сообщения".
Сделал, сообщения начали прилетать в тот же Вайбер (что и до этого) просто мгновенно (до этого ждал 3-5 минут).
Вот теперь вопрос: а чем чревато отключение этих PUSH-сообщений в мобильном приложении? Не перестанут ли приходить сообщения об акциях от Очевыгоды? ... Подскажите, кто в курсе.
Додано: Чет 26 лис, 2020 08:47
Повідомлення, яке містить ключ-код, надсилається як повідомлення у додатку Ukrsib online (будь ласка, переконайтеся що у Вас увімкнена можливість отримувати Push-повідомлення).
Отримай бонус за оформлення картки:
Додано: Чет 26 лис, 2020 08:50
Там же:
- У деяких випадках повідомлення також може бути надіслано як СМС з номерів Ochevygoda та 729, або через Viber.
Я бы не рисковал.
Отримай бонус за оформлення картки:
Додано: Чет 26 лис, 2020 08:55
Спасибо за уточнение!
Сейчас верну.
Но сам факт: при включенных PUSHах не приходит код. Плюс вот что написал оператор в чате:
Интересно, у кого-то было сегодня подобное? Или это исключительно у меня глюк?
Додано: Чет 26 лис, 2020 09:16
У мене більшість повідомлень Очевигоди приходить у СМС, бо телефон вимкнений, коли вони їх розсилають і push неможлиао доставити. Тому ризику тут немає.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 26 лис, 2020 09:42
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
По моим наблюдениям, чревато только тем что когда не совершен вход в приложение (не вводился телефон и пароль) пуши не будут поступать.
Но в этом случае у меня (например нет покрытия интернета), сыпятся СМС-ки.
Приоритет похоже такой: приложение-вайбер-СМС.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Зараз переглядають цей форум: Adast, Kalgan, miltador, Murkit, vitaliy1111, Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|