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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1258125912601261>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
130
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 21:38

  Митяйка написав:Господа свинорылы,кто переоткрыл удачно ньюшку ,а как это правильно сделать? Палкой махнуть али слова волшебные молвить нужно?

Не знаю, яка там у Вас уже палка, але краще б нею не махати, бо за таке скоріше закриють, аніж відкриють )))

Загалом немає іншого способу, аніж спробувати.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 21:44

kreuz так отож и воно,в трёх отделениях отказались открыть.
Митяйка
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 22:39

  kreuz написав:Останній день КБ = даті договора - 1 день чи я не вірно рахую?

Вірно.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 06:35

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  ukrprom2014 написав:Я Ашановскую использую вместо бонусной - карта дает 2% вместо 1%, а плачУ сейчас КОКО кредиткой. В результате 6% КБ получается

Дякую за науку.
Действительно по Ашану сразу идет бонус УТРА 2% лояльности ( а не ждать пока повысят за обьем покупок до 2) и с КОКОшкой у ВАС всегда "черная пятница" , а не пару раз в году как в сибасссе . Налил в подяку железный крест.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 08:44

Хочу поделиться интересным наблюдением.

После того, как сегодня после трех попыток (включая выключение-включение телефона) не пришел код подтверждения, написал в чат на Укрсиб-онлайн. Оператор посоветовал "отключить в приложении PUSH-сообщения".
Сделал, сообщения начали прилетать в тот же Вайбер (что и до этого) просто мгновенно (до этого ждал 3-5 минут).

Вот теперь вопрос: а чем чревато отключение этих PUSH-сообщений в мобильном приложении? Не перестанут ли приходить сообщения об акциях от Очевыгоды? ... Подскажите, кто в курсе.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 08:47

  Искатель написав:Вот теперь вопрос: а чем чревато отключение этих PUSH-сообщений в мобильном приложении? Не перестанут ли приходить сообщения об акциях от Очевыгоды? ... Подскажите, кто в курсе.

Повідомлення, яке містить ключ-код, надсилається як повідомлення у додатку Ukrsib online (будь ласка, переконайтеся що у Вас увімкнена можливість отримувати Push-повідомлення).
https://rules.ochevygoda.com.ua/key-code/
Отримай бонус за оформлення картки:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк - abank24.page.link/NrdB
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 08:50

Там же:
- У деяких випадках повідомлення також може бути надіслано як СМС з номерів Ochevygoda та 729, або через Viber.

Я бы не рисковал.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк - abank24.page.link/NrdB
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 08:55

  Striker написав:
  Искатель написав:Вот теперь вопрос: а чем чревато отключение этих PUSH-сообщений в мобильном приложении? Не перестанут ли приходить сообщения об акциях от Очевыгоды? ... Подскажите, кто в курсе.

Повідомлення, яке містить ключ-код, надсилається як повідомлення у додатку Ukrsib online (будь ласка, переконайтеся що у Вас увімкнена можливість отримувати Push-повідомлення).
https://rules.ochevygoda.com.ua/key-code/

Спасибо за уточнение!
Сейчас верну.

Но сам факт: при включенных PUSHах не приходит код. Плюс вот что написал оператор в чате:
Уведомление отправлено вам в Push-сообшении, но не доставлено по техническим причинам, рекомендуем выбрать способ доставки кода в смс на телефон.
Вопрос в работе со стороны банка, приносим извинения за доставленные неудобства.

Интересно, у кого-то было сегодня подобное? Или это исключительно у меня глюк?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 09:16

У мене більшість повідомлень Очевигоди приходить у СМС, бо телефон вимкнений, коли вони їх розсилають і push неможлиао доставити. Тому ризику тут немає.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 09:42

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Искатель написав:чем чревато отключение этих PUSH-сообщений в мобильном приложении?
По моим наблюдениям, чревато только тем что когда не совершен вход в приложение (не вводился телефон и пароль) пуши не будут поступать.
Но в этом случае у меня (например нет покрытия интернета), сыпятся СМС-ки.
Приоритет похоже такой: приложение-вайбер-СМС.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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