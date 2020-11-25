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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1258125912601261

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
130
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 10:23

Пришел кешбек с ключа за выходные по акции шоппинг
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    Spring
     
    Повідомлень: 181
    З нами з: 04.02.14
    Подякував: 21 раз.
    Подякували: 23 раз.
     
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    Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 10:26

      Spring написав:Пришел кешбек с ключа за выходные по акции шоппинг

    Ага
    Ferlakur
     
    Повідомлень: 3556
    З нами з: 14.10.08
    Подякував: 204 раз.
    Подякували: 162 раз.
     
    Профіль
      #<1 ... 1258125912601261
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