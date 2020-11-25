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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 лис, 2020 11:20
как обычно, чуть подождать и все приходит
Кешбечные карты!
Додано: Чет 26 лис, 2020 11:22
Та наче все зрозуміло, то в Сибі АйТішники з радіотехнікуму практику проходять, хто ще на них буде за ті копійки працювати, по своєму менеджеру скажу (ми з ним нормально спілкуємось), що мотивації у них зараз ніякої нема.
Останній раз заходив на каву, то каже за видатні досягнення у продажах дали футболку
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