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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1259126012611262

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
130
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 11:20

как обычно, чуть подождать и все приходит :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2489
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 11:22

  greenozon написав:Теж прийшло смс але зміст більш ніж чудернацький...
от і думай за що це :)
-----
Vitaemo! Na vash rakhunok <acc_mask_ct><currency1> zarakhovano
<amount><currency2>kesh beku "<program_name>" (podatky splacheno koshtamy banku)
ONLINE.UKRSIBBANK.COM

----

хто розгадає цей пазл :)

Та наче все зрозуміло, то в Сибі АйТішники з радіотехнікуму практику проходять, хто ще на них буде за ті копійки працювати, по своєму менеджеру скажу (ми з ним нормально спілкуємось), що мотивації у них зараз ніякої нема.
Останній раз заходив на каву, то каже за видатні досягнення у продажах дали футболку :mrgreen:
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 12:52

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

А кто-то считал дни, когда придет ключ-код на соточку за открытие накопительного счета?
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:12

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

На 1 пришло, а на 2й - нет...
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:16

  Slx написав:На 1 пришло, а на 2й - нет...

Мне на оба, что-то у Вас пошло не так.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3164
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:50

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Slx написав:На 1 пришло, а на 2й - нет...
Ключ на соточку?
.......
Boundless
 
Повідомлень: 1898
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 14:10

  Rainbow написав:Останній раз заходив на каву, то каже за видатні досягнення у продажах дали футболку :mrgreen:
ну в коронокризис и на том спасибо...сейчас возможности то ограничены
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2489
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 192 раз.
 
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  #<1 ... 1259126012611262
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