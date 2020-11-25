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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 лис, 2020 11:20
как обычно, чуть подождать и все приходит
Кешбечные карты!
Додано: Чет 26 лис, 2020 11:22
Та наче все зрозуміло, то в Сибі АйТішники з радіотехнікуму практику проходять, хто ще на них буде за ті копійки працювати, по своєму менеджеру скажу (ми з ним нормально спілкуємось), що мотивації у них зараз ніякої нема.
Останній раз заходив на каву, то каже за видатні досягнення у продажах дали футболку
Додано: Чет 26 лис, 2020 12:52
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
А кто-то считал дни, когда придет ключ-код на соточку за открытие накопительного счета?
.......
Додано: Чет 26 лис, 2020 13:12
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
На 1 пришло, а на 2й - нет...
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Додано: Чет 26 лис, 2020 13:16
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Додано: Чет 26 лис, 2020 13:50
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Ключ на соточку?
.......
Додано: Чет 26 лис, 2020 14:10
ну в коронокризис и на том спасибо...сейчас возможности то ограничены
Кешбечные карты!
Додано: Чет 26 лис, 2020 14:59
Нет, на 200. 6-го ноября вроде бы ключ пришел до 9 активировать.
У кого-то есть рядом новость про эту акцию? Она в СМС пришла или вайбер, или пуш?
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Додано: Чет 26 лис, 2020 15:05
Рассылки ключ-кодов по акции еще не было. Как и написано на странице акции: "Протягом 25 робочих днів після закінчення акції всім учасникам, які виконали умови акції, буде надісланий ключ-код на отримання кешбек ." Ожидайте.
По накопительному ответ Очевыгоды в чате
РЕФКИ
ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
Додано: Чет 26 лис, 2020 15:10
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