Не, это всё про 200 за первый шоппинг
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 лис, 2020 15:43
Не, это всё про 200 за первый шоппинг
Востаннє редагувалось velvet в Чет 26 лис, 2020 15:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 26 лис, 2020 15:47
Мне всё пушками приходит обычно
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