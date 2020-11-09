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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
130
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 15:43

  stas_rst написав:
  velvet написав:
  Slx написав:На 1 пришло, а на 2й - нет...

Мне на оба, что-то у Вас пошло не так.

це Ви про акцію "відкрий вклад з 10-го до 16-го" на 100 грн ?
чи раніше було інше ?
у мене поки по цьому нічого не було :(

Не, это всё про 200 за первый шоппинг
Востаннє редагувалось velvet в Чет 26 лис, 2020 15:47, всього редагувалось 1 раз.
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velvet
 
Повідомлень: 3166
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 15:47

  Slx написав:
  Boundless написав:
Slx написав:На 1 пришло, а на 2й - нет...
Ключ на соточку?

Нет, на 200. 6-го ноября вроде бы ключ пришел до 9 активировать.
У кого-то есть рядом новость про эту акцию? Она в СМС пришла или вайбер, или пуш?

Мне всё пушками приходит обычно
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velvet
 
Повідомлень: 3166
З нами з: 06.03.09
Подякував: 22 раз.
Подякували: 412 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 16:11

Друзья,есть опыт оплаты картой нью на сайте Алло? Проходит нормально,как интернет оплата?
aleksmih
 
Повідомлень: 92
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 16:23

  aleksmih написав:Друзья,есть опыт оплаты картой нью на сайте Алло? Проходит нормально,как интернет оплата?

Да. Там оплата через приватовский ликпей.
Ferlakur
 
Повідомлень: 3558
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 18:34

  Ferlakur написав:
  aleksmih написав:Друзья,есть опыт оплаты картой нью на сайте Алло? Проходит нормально,как интернет оплата?

Да. Там оплата через приватовский ликпей.

Это если продавец Алло. Для других печаль - доставка НП, естестно оплата доставки, оплата перевода денег - это пойдет как интернет-оплата с кб 5%, и в худшем случае оплата товара переводом на карту без кб
*******
valya
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