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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
130
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 15:43

  stas_rst написав:
  velvet написав:
  Slx написав:На 1 пришло, а на 2й - нет...

Мне на оба, что-то у Вас пошло не так.

це Ви про акцію "відкрий вклад з 10-го до 16-го" на 100 грн ?
чи раніше було інше ?
у мене поки по цьому нічого не було :(

Не, это всё про 200 за первый шоппинг
Востаннє редагувалось velvet в Чет 26 лис, 2020 15:47, всього редагувалось 1 раз.
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 15:47

  Slx написав:
  Boundless написав:
Slx написав:На 1 пришло, а на 2й - нет...
Ключ на соточку?

Нет, на 200. 6-го ноября вроде бы ключ пришел до 9 активировать.
У кого-то есть рядом новость про эту акцию? Она в СМС пришла или вайбер, или пуш?

Мне всё пушами приходит обычно
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Востаннє редагувалось velvet в Чет 26 лис, 2020 19:28, всього редагувалось 1 раз.
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 16:11

Друзья,есть опыт оплаты картой нью на сайте Алло? Проходит нормально,как интернет оплата?
aleksmih
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 16:23

  aleksmih написав:Друзья,есть опыт оплаты картой нью на сайте Алло? Проходит нормально,как интернет оплата?

Да. Там оплата через приватовский ликпей.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 18:34

  Ferlakur написав:
  aleksmih написав:Друзья,есть опыт оплаты картой нью на сайте Алло? Проходит нормально,как интернет оплата?

Да. Там оплата через приватовский ликпей.

Это если продавец Алло. Для других печаль - доставка НП, естестно оплата доставки, оплата перевода денег - это пойдет как интернет-оплата с кб 5%, и в худшем случае оплата товара переводом на карту без кб
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valya
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 19:22

  clientage написав:
  vollena71 написав:
  Spring написав:Flamingo
Тоже перевели в 141. Но в приложении видно персмена (персвумен точнее), а она числится за тем отделением, где открывала карту и которое мне удобно.

А в 1021 кого-нибудь перевели?

Огоо, туды небось пихают ток тех, хто успел уже 2 раза по 1К срубить :)

Так вторая 1К по итогам ноября? Еще ж не закончился месяц.
Скорее 141 заполнили под завязку.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 19:25

  valya написав:Коллеги, посоветуйте. Нужно купить товар через алло. Видимо надо через их интернет сайт, но беда что товар не алло, где можно самовывоз из магазина, а другого продавца, естественно доставка через новую почту. Как правильно поступить чтобы поиметь кб по ньюкарт? Благодарю за науку, можно в личку.

скорее всего надо сразу на сайте алло оплатить за товар картой, тогда просто потом получите на НП и все.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 19:27

  Striker написав:Ганьба УкрСибу! Оформляла жена New card, промурыжили в отделении час минимум. Сначала приложение установить у них надо, ждали полдня какую-то смс, вводили карту, потом сказали пополнить рахунок в кассе на 10 грн, ещё стой в очереди. Потом только дали болванку и сказали пополнить мобилу на эти 10 грн. Когда я получал карту, то такого безобразия не было. Правда я тогда через приложение делал всё.

это ваше отделение поиздевалось. Неделю назад открывали новую - никаких 10грн не просили
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 19:41

ol_zy там даже от менеджера больше зависит, чем от отделения
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 20:30

  Rainbow написав:
  greenozon написав:Теж прийшло смс але зміст більш ніж чудернацький...
от і думай за що це :)
-----
Vitaemo! Na vash rakhunok <acc_mask_ct><currency1> zarakhovano
<amount><currency2>kesh beku "<program_name>" (podatky splacheno koshtamy banku)
ONLINE.UKRSIBBANK.COM

----

хто розгадає цей пазл :)

Та наче все зрозуміло, то в Сибі АйТішники з радіотехнікуму практику проходять, хто ще на них буде за ті копійки працювати, по своєму менеджеру скажу (ми з ним нормально спілкуємось), що мотивації у них зараз ніякої нема.
Останній раз заходив на каву, то каже за видатні досягнення у продажах дали футболку :mrgreen:

Скорее всего если переключатся на мотивацию "их" ("продажников", "ойтишнеков") - то перестанут мотивировать "нас" ("свинорылов")

У нас вроде неплохо получается осваивать бюджеты :)
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