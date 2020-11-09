Нет, на 200. 6-го ноября вроде бы ключ пришел до 9 активировать. У кого-то есть рядом новость про эту акцию? Она в СМС пришла или вайбер, или пуш?
Мне всё пушами приходит обычно Шоппінг-вихідні з UKRSIBBANK! Отримайте гарантовані 200 грн за 20 і більше оплат карткою UKRSIBBANK з 17 по 18 жовтня. Деталі https://bit.ly/33Gjlya Кешбек від UKRSIBBANK! Ключ-код на 200 грн - ....... підтвердіть тут: https://bit.ly/31XP9OO до 09.11.2020 включно.
Востаннє редагувалось velvet в Чет 26 лис, 2020 19:28, всього редагувалось 1 раз.
aleksmih написав:Друзья,есть опыт оплаты картой нью на сайте Алло? Проходит нормально,как интернет оплата?
Да. Там оплата через приватовский ликпей.
Это если продавец Алло. Для других печаль - доставка НП, естестно оплата доставки, оплата перевода денег - это пойдет как интернет-оплата с кб 5%, и в худшем случае оплата товара переводом на карту без кб
valya написав:Коллеги, посоветуйте. Нужно купить товар через алло. Видимо надо через их интернет сайт, но беда что товар не алло, где можно самовывоз из магазина, а другого продавца, естественно доставка через новую почту. Как правильно поступить чтобы поиметь кб по ньюкарт? Благодарю за науку, можно в личку.
скорее всего надо сразу на сайте алло оплатить за товар картой, тогда просто потом получите на НП и все.
Striker написав:Ганьба УкрСибу! Оформляла жена New card, промурыжили в отделении час минимум. Сначала приложение установить у них надо, ждали полдня какую-то смс, вводили карту, потом сказали пополнить рахунок в кассе на 10 грн, ещё стой в очереди. Потом только дали болванку и сказали пополнить мобилу на эти 10 грн. Когда я получал карту, то такого безобразия не было. Правда я тогда через приложение делал всё.
это ваше отделение поиздевалось. Неделю назад открывали новую - никаких 10грн не просили
greenozon написав:Теж прийшло смс але зміст більш ніж чудернацький... от і думай за що це ----- Vitaemo! Na vash rakhunok <acc_mask_ct><currency1> zarakhovano <amount><currency2>kesh beku "<program_name>" (podatky splacheno koshtamy banku) ONLINE.UKRSIBBANK.COM
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хто розгадає цей пазл
Та наче все зрозуміло, то в Сибі АйТішники з радіотехнікуму практику проходять, хто ще на них буде за ті копійки працювати, по своєму менеджеру скажу (ми з ним нормально спілкуємось), що мотивації у них зараз ніякої нема. Останній раз заходив на каву, то каже за видатні досягнення у продажах дали футболку
Скорее всего если переключатся на мотивацию "их" ("продажников", "ойтишнеков") - то перестанут мотивировать "нас" ("свинорылов")