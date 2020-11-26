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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
130
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 10:04

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Коллеги, а никто не пробовал сделать "отложенную" оплату картой онлайн в розетке?
Например, разместить заказ и потянуть с оплатой (поддержка утверждает, что на оплату отводятся сутки только) или выбрать оплату на месте, а потом попробовать поменять способ оплаты через поддержку.

А то что-то new кард разрядилась... но 1е число так близко.
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 10:07

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Alpha1251 написав:А то что-то new кард разрядилась... но 1е число так близко.
зима впереди,одной карты мало
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 11:02

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Пробовал (ненамерено) - не прошла оплата с карты, 3дс не пришёл.
Собирался оплатить позже и примерно в течение дня была кнопка повторной оплаты, что-то помешало, кнопка пропала, заказ висит до сих пор как неоплаченный.
Не заморачивался, с поддержкой не связывался (а по телефону она у розетки достаточно отзывчивая, единственный минус - городской киевский номер; онлайн поддержка отвечает в лучшем случае на следующий день), просто перезаказал.

Alpha1251 написав:Коллеги, а никто не пробовал сделать "отложенную" оплату картой онлайн в розетке?
Например, разместить заказ и потянуть с оплатой (поддержка утверждает, что на оплату отводятся сутки только) или выбрать оплату на месте, а потом попробовать поменять способ оплаты через поддержку.

А то что-то new кард разрядилась... но 1е число так близко.
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 11:14

  dr_morgenstern написав:Пробовал (ненамерено) - не прошла оплата с карты, 3дс не пришёл.
Собирался оплатить позже и примерно в течение дня была кнопка повторной оплаты, что-то помешало, кнопка пропала, заказ висит до сих пор как неоплаченный.
Не заморачивался, с поддержкой не связывался (а по телефону она у розетки достаточно отзывчивая, единственный минус - городской киевский номер; онлайн поддержка отвечает в лучшем случае на следующий день), просто перезаказал.

Alpha1251 написав:Коллеги, а никто не пробовал сделать "отложенную" оплату картой онлайн в розетке?
Например, разместить заказ и потянуть с оплатой (поддержка утверждает, что на оплату отводятся сутки только) или выбрать оплату на месте, а потом попробовать поменять способ оплаты через поддержку.

А то что-то new кард разрядилась... но 1е число так близко.

Якщо я правильно розумію, то питання в тому, що у Вас вже вибраний кешбек цього місяця, а Ви би хотіли і по цінах Чорної П'ятниці закупитись і щоб це все пішло вже у грудень? Якщо так, то при купівлі на Розетці Укрсиб лише блокує кошти (так навіть в СМС написано). У списку операцій покупка відображається датою самої купівлі, але при отриманні товару дата змінюється на дату отримання. Тому я вважаю, що у Вашому випадку можна просто купити зараз, а отримати 1-2 грудня.
chico
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 12:03

dr_morgenstern, chico, спасибо!

  chico написав:У списку операцій покупка відображається датою самої купівлі, але при отриманні товару дата змінюється на дату отримання.


Идея интересная.
Получается 3 даты - блокировка, списание с карты, проведение по счету.
Можно даже рискнуть за неимением других вариантов.
Alpha1251
 
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