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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 лис, 2020 18:09
valya написав:
ощад пенсийка арсенал
СЕП із оної на нюшку до 5000 грн.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Суб 28 лис, 2020 18:10
jay2004 написав:
Откройте Моно, А-банк, Форвард (нашару + бонус по рефкам)...
Которые тоже будут пополнять кешем, чтобы потом безналично пополнить NEW Card. ИМХО, нужно строить цепочку от той карты (банка), куда приходят деньги. А я так понимаю, деньги приходят на карту Укрэксимбанка.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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Додано: Суб 28 лис, 2020 18:13
valya написав:
Приветствую! Всегда пополняю ньюшку кэшином или в кассе, за отсутствием достаточного разнообразия карт и опыта. И все же, если припечет, как без комиса пополнить? Есть сима зарплатка, ощад пенсийка арсенал, ТАС плативка, приват пенсийка и зарплатка - не все мое, семьи. Благодарствую за науку
Только с Симы-зарплатки мона в ИБ Сибаса нашару стянуть гроши манисендом (р2р)
С остальных ваших карт будут комисс банка-эквайра порядка 0.5%+
Еще мона через ИБ ощАда пополнить по номеру картсчета, +1..2ч в опервремя.
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 28 лис, 2020 18:14
ingtrans написав: jay2004 написав:
Откройте Моно, А-банк, Форвард (нашару + бонус по рефкам)...
Которые тоже будут пополнять кешем, чтобы потом безналично пополнить NEW Card. ИМХО, нужно строить цепочку от той карты (банка), куда приходят деньги. А я так понимаю, деньги приходят на карту Укрэксимбанка.
Действительно рефки - не вариант. А приход на все мною перичесленные.
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Додано: Суб 28 лис, 2020 18:36
valya попробуйте потащить сибом с зарплатной, у меня тоже зп в укрэксиме и с него бесплатно тащиться в форвард и там у меня хранение свободных денег
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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Додано: Суб 28 лис, 2020 18:43
Всем спасибо, получилось потянуть сибом из симы.
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Додано: Суб 28 лис, 2020 19:56
omb написав:valya
попробуйте потащить сибом с зарплатной, у меня тоже зп в укрэксиме и с него бесплатно тащиться в форвард и там у меня хранение свободных денег
Сіма вже 2грн не блокує до проводки?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Суб 28 лис, 2020 20:27
klug написав: omb написав:valya
попробуйте потащить сибом с зарплатной, у меня тоже зп в укрэксиме и с него бесплатно тащиться в форвард и там у меня хранение свободных денег
Сіма вже 2грн не блокує до проводки?
6 листопада тягнув з депозитної, нічого не блокувало та ніякої комісії не було
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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velvet
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Додано: Суб 28 лис, 2020 20:36
velvet написав:
6 листопада тягнув з депозитної, нічого не блокувало та ніякої комісії не було
Все правильно...за безнал вхід в Сіми коміс на карту під депо.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Суб 28 лис, 2020 20:38
klug с зарплатной ничего не блокирует
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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