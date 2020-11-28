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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
130
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 18:09

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  valya написав:ощад пенсийка арсенал

СЕП із оної на нюшку до 5000 грн.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 18:10

  jay2004 написав:Откройте Моно, А-банк, Форвард (нашару + бонус по рефкам)...

Которые тоже будут пополнять кешем, чтобы потом безналично пополнить NEW Card. ИМХО, нужно строить цепочку от той карты (банка), куда приходят деньги. А я так понимаю, деньги приходят на карту Укрэксимбанка.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 18:13

  valya написав:Приветствую! Всегда пополняю ньюшку кэшином или в кассе, за отсутствием достаточного разнообразия карт и опыта. И все же, если припечет, как без комиса пополнить? Есть сима зарплатка, ощад пенсийка арсенал, ТАС плативка, приват пенсийка и зарплатка - не все мое, семьи. Благодарствую за науку

Только с Симы-зарплатки мона в ИБ Сибаса нашару стянуть гроши манисендом (р2р)
С остальных ваших карт будут комисс банка-эквайра порядка 0.5%+
Еще мона через ИБ ощАда пополнить по номеру картсчета, +1..2ч в опервремя.
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 18:14

  ingtrans написав:
  jay2004 написав:Откройте Моно, А-банк, Форвард (нашару + бонус по рефкам)...

Которые тоже будут пополнять кешем, чтобы потом безналично пополнить NEW Card. ИМХО, нужно строить цепочку от той карты (банка), куда приходят деньги. А я так понимаю, деньги приходят на карту Укрэксимбанка.

Действительно рефки - не вариант. А приход на все мною перичесленные.
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valya
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 18:36

valya попробуйте потащить сибом с зарплатной, у меня тоже зп в укрэксиме и с него бесплатно тащиться в форвард и там у меня хранение свободных денег
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 18:43

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Всем спасибо, получилось потянуть сибом из симы.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 19:56

  omb написав:valya попробуйте потащить сибом с зарплатной, у меня тоже зп в укрэксиме и с него бесплатно тащиться в форвард и там у меня хранение свободных денег

Сіма вже 2грн не блокує до проводки?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 20:27

  klug написав:
  omb написав:valya попробуйте потащить сибом с зарплатной, у меня тоже зп в укрэксиме и с него бесплатно тащиться в форвард и там у меня хранение свободных денег

Сіма вже 2грн не блокує до проводки?

6 листопада тягнув з депозитної, нічого не блокувало та ніякої комісії не було
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 20:36

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  velvet написав:6 листопада тягнув з депозитної, нічого не блокувало та ніякої комісії не було

Все правильно...за безнал вхід в Сіми коміс на карту під депо.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 20:38

klug с зарплатной ничего не блокирует
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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