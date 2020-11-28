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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 лис, 2020 20:38
klug с зарплатной ничего не блокирует
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Додано: Нед 29 лис, 2020 11:49
Подскажите, окко пей проходит как интернет оплата?
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Boundless
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Додано: Нед 29 лис, 2020 12:24
Boundless написав:
Подскажите, окко пей проходит как интернет оплата?
В позапрошлом месяце кэшбэк был начислен, значит - интернет оплата
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