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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 лис, 2020 20:38
klug с зарплатной ничего не блокирует
Кешбечные карты!
Додано: Нед 29 лис, 2020 11:49
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Подскажите, окко пей проходит как интернет оплата?
.......
Додано: Нед 29 лис, 2020 12:24
Додано: Пон 30 лис, 2020 01:21
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
С прошлой недели подтверждающие смски 3д секьюре приходят через час- полтора.Оплатить что либо становится проблема.Это только у меня такое?
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