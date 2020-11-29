RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1264126512661267>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
130
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 20:38

klug с зарплатной ничего не блокирует
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2511
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 11:49

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Подскажите, окко пей проходит как интернет оплата?
.......
Boundless
 
Повідомлень: 1900
З нами з: 12.02.08
Подякував: 88 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 12:24

  Boundless написав:Подскажите, окко пей проходит как интернет оплата?

В позапрошлом месяце кэшбэк был начислен, значит - интернет оплата
Sater
 
Повідомлень: 11
З нами з: 06.01.19
Подякував: 47 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 01:21

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

С прошлой недели подтверждающие смски 3д секьюре приходят через час- полтора.Оплатить что либо становится проблема.Это только у меня такое?
посетитель
 
Повідомлень: 197
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 07:46

  посетитель написав:С прошлой недели подтверждающие смски 3д секьюре приходят через час- полтора.Оплатить что либо становится проблема.Это только у меня такое?

По двум учеткам быстро приходят
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3180
З нами з: 06.03.09
Подякував: 23 раз.
Подякували: 420 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 09:02

посетитель тоже быстро приходят
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2511
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 10:20

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Пришёл ключ код за открытие накопительного.
Ferlakur
 
Повідомлень: 3563
З нами з: 14.10.08
Подякував: 204 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 10:21

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Прийшло ключ на 100 грн, за відкриття накопительного рахунку.
rosstikf
 
Повідомлень: 70
З нами з: 25.03.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 10:25

теж прийшло на 100 грн.
по акції 600за60 поки мовчать :)
і 1000 десь зависло після введення коду.

    ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
    Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
    Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 957
З нами з: 27.02.19
Подякував: 338 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 10:26

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Причем в этот раз ещё и продублировали в СМС с ссылкой на pdf-файл.
unknownurl
 
Повідомлень: 243
З нами з: 01.10.19
Подякував: 16 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1264126512661267>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, Ferlakur, ingtrans, lel, Sirchyk, Квесторе_поверніться і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (26681)
30.11.2020 10:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.