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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 лис, 2020 20:38
klug с зарплатной ничего не блокирует
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omb
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Додано: Нед 29 лис, 2020 11:49
Подскажите, окко пей проходит как интернет оплата?
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Boundless
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Додано: Нед 29 лис, 2020 12:24
Boundless написав:
Подскажите, окко пей проходит как интернет оплата?
В позапрошлом месяце кэшбэк был начислен, значит - интернет оплата
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Sater
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Додано: Пон 30 лис, 2020 01:21
С прошлой недели подтверждающие смски 3д секьюре приходят через час- полтора.Оплатить что либо становится проблема.Это только у меня такое?
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посетитель
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Додано: Пон 30 лис, 2020 07:46
посетитель написав:
С прошлой недели подтверждающие смски 3д секьюре приходят через час- полтора.Оплатить что либо становится проблема.Это только у меня такое?
По двум учеткам быстро приходят
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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velvet
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- Подякували: 420 раз.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 09:02
посетитель тоже быстро приходят
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
-
omb
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- Повідомлень: 2511
- З нами з: 08.04.14
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- Подякували: 193 раз.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 10:20
Пришёл ключ код за открытие накопительного.
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Ferlakur
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Додано: Пон 30 лис, 2020 10:21
Прийшло ключ на 100 грн, за відкриття накопительного рахунку.
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rosstikf
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Додано: Пон 30 лис, 2020 10:25
теж прийшло на 100 грн.
по акції 600за60 поки мовчать
і 1000 десь зависло після введення коду.
ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
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stas_rst
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Додано: Пон 30 лис, 2020 10:26
Причем в этот раз ещё и продублировали в СМС с ссылкой на pdf-файл.
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unknownurl
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