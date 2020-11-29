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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 лис, 2020 10:28
Прибігли, але я ту карту закрив... Зайдуть на недозакритий щот, чи собі лишать?
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Додано: Пон 30 лис, 2020 10:31
chipmunk написав:
Прибігли, але я ту карту закрив... Зайдуть на недозакритий щот, чи собі лишать?
Вряд ли...
Там во всех правилах они прописывали что кишмиш не платится в случае если карта закрыта или начата процедура ее закрытия.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: Пон 30 лис, 2020 10:31
unknownurl написав:
Причем в этот раз ещё и продублировали в СМС с ссылкой на pdf-файл.
Причем написано "Дійсний до: 2020-12-30", в пуш сообщении — до 4.12, а на странице активации — до 5.12.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 10:36
unknownurl написав:
Причем в этот раз ещё и продублировали в СМС с ссылкой на pdf-файл.
Я так понял что смс приходит сразу после активации. И в тексте файла gift.pdf они как бы себя страхуют и пишут действует до 30.12.2020 - мне кажется это значит что они типа до этого срока обязуются выплатить кэшбек.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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1
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- Повідомлень: 5175
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 1193 раз.
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