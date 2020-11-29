УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 лис, 2020 10:28
Прибігли, але я ту карту закрив... Зайдуть на недозакритий щот, чи собі лишать?
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chipmunk
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Додано: Пон 30 лис, 2020 10:31
chipmunk написав:
Прибігли, але я ту карту закрив... Зайдуть на недозакритий щот, чи собі лишать?
Вряд ли...
Там во всех правилах они прописывали что кишмиш не платится в случае если карта закрыта или начата процедура ее закрытия.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда -
http://lx4.me/c/FNcn1dZq 55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -
https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Додано: Пон 30 лис, 2020 10:31
unknownurl написав:
Причем в этот раз ещё и продублировали в СМС с ссылкой на pdf-файл.
Причем написано "Дійсний до: 2020-12-30", в пуш сообщении — до 4.12, а на странице активации — до 5.12.
Ferlakur
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Додано: Пон 30 лис, 2020 10:36
unknownurl написав:
Причем в этот раз ещё и продублировали в СМС с ссылкой на pdf-файл.
Я так понял что смс приходит сразу после активации. И в тексте файла gift.pdf они как бы себя страхуют и пишут действует до 30.12.2020 - мне кажется это значит что они типа до этого срока обязуются выплатить кэшбек.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда -
http://lx4.me/c/FNcn1dZq 55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -
https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Flamingo
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Додано: Пон 30 лис, 2020 11:15
Flamingo написав: unknownurl написав:
Причем в этот раз ещё и продублировали в СМС с ссылкой на pdf-файл.
Я так понял что смс приходит сразу после активации. И в тексте файла gift.pdf они как бы себя страхуют и пишут действует до 30.12.2020 - мне кажется это значит что они типа до этого срока обязуются выплатить кэшбек.
Что-то с этим гифт файлом надо делать? Зачем он вообще нужен? А то первый раз у меня
посетитель
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Додано: Пон 30 лис, 2020 11:59
посетитель написав:
Что-то с этим гифт файлом надо делать? Зачем он вообще нужен? А то первый раз у меня
Я заскриншотил на всякий случай.
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Striker
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Додано: Пон 30 лис, 2020 12:05
кому-то тыща пришла? деньгами?
100 за открытый счет сегодня купон тоже прислали
cohan
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Додано: Пон 30 лис, 2020 12:25
chipmunk написав:
Прибігли, але я ту карту закрив... Зайдуть на недозакритий щот, чи собі лишать?
Зайдут.
Снимать - в кассе, с комисом 2%
mustbe
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Додано: Пон 30 лис, 2020 12:40
Купоны на 100грн. за накопичувальний
https://main.ochevygoda.com.ua/sa_n/
Пришли всем чадам и домочадцам, причем кому на Вайбер, кому в приложение.
Так что проверяйте все каналы
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ukrprom2014
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