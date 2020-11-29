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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 лис, 2020 13:11
ingtrans написав:
То есть самого файла мало и нужен еще его скриншот?
Не забудьте еще сделать скриншот скриншота и перенести это все на коми и куда-нибудь в облачное хранилице
Уже сделано.
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