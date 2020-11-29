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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 лис, 2020 13:11
ingtrans написав:
То есть самого файла мало и нужен еще его скриншот?
Не забудьте еще сделать скриншот скриншота и перенести это все на коми и куда-нибудь в облачное хранилице
Уже сделано.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 14:06
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Додано: Пон 30 лис, 2020 14:13
Товариство,чим найшвидше і найнадійше нащолкати 15 транзакцій для виконання умов Очевигоди ще в цьому місяці і як правильно згідно умов виконати вимогу "хоча б 1 одне використання ukrsib.online?
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t-step
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Додано: Пон 30 лис, 2020 14:15
t-step написав:Товариство,чим найшвидше і найнадійше нащолкати 15 транзакцій для виконання умов Очевигоди ще в цьому місяці і як правильно згідно умов виконати вимогу "хоча б 1 одне використання ukrsib.online?
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
1) В супермаркеті на касі самообслуговування
2) Думаю, мобільний поповнити вистачить
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Faceless
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Додано: Пон 30 лис, 2020 14:16
Faceless написав:
t-step написав:Товариство,чим найшвидше і найнадійше нащолкати 15 транзакцій для виконання умов Очевигоди ще в цьому місяці і як правильно згідно умов виконати вимогу "хоча б 1 одне використання ukrsib.online?
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
1) В супермаркеті на касі самообслуговування
2) Думаю, мобільний поповнити вистачить
Дякую,але щоб таки онлайн,тоді як?
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
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t-step
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Додано: Пон 30 лис, 2020 14:41
t-step наверное это очевидно что для этого надо начать оплачивать он-лайн различные услуги - комуналь, ТВ и т.п., не?
50 грн./100 грн.
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55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Додано: Пон 30 лис, 2020 15:00
t-step написав:
Дякую,але щоб таки онлайн,тоді як?
да тот же мобильный или комунал наперед, где удобно и без комиссии
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
-
omb
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