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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1265126612671268

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
130
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 13:11

  ingtrans написав:То есть самого файла мало и нужен еще его скриншот? :shock: Не забудьте еще сделать скриншот скриншота и перенести это все на коми и куда-нибудь в облачное хранилице :mrgreen:

Уже сделано. :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 14:06

  cohan написав:кому-то тыща пришла? деньгами?
поверьте, как начнут приходить - на форуме это не пропустите :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 14:13

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Товариство,чим найшвидше і найнадійше нащолкати 15 транзакцій для виконання умов Очевигоди ще в цьому місяці і як правильно згідно умов виконати вимогу "хоча б 1 одне використання ukrsib.online?

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t-step
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 14:15

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

t-step написав:Товариство,чим найшвидше і найнадійше нащолкати 15 транзакцій для виконання умов Очевигоди ще в цьому місяці і як правильно згідно умов виконати вимогу "хоча б 1 одне використання ukrsib.online?

Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk

1) В супермаркеті на касі самообслуговування
2) Думаю, мобільний поповнити вистачить
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 14:16

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Faceless написав:
t-step написав:Товариство,чим найшвидше і найнадійше нащолкати 15 транзакцій для виконання умов Очевигоди ще в цьому місяці і як правильно згідно умов виконати вимогу "хоча б 1 одне використання ukrsib.online?

Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk

1) В супермаркеті на касі самообслуговування
2) Думаю, мобільний поповнити вистачить
Дякую,але щоб таки онлайн,тоді як?

Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
t-step
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 14:41

t-step наверное это очевидно что для этого надо начать оплачивать он-лайн различные услуги - комуналь, ТВ и т.п., не?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 15:00

  t-step написав:Дякую,але щоб таки онлайн,тоді як?
да тот же мобильный или комунал наперед, где удобно и без комиссии
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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