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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 лис, 2020 19:03
t-step написав: Faceless написав:
t-step написав:Товариство,чим найшвидше і найнадійше нащолкати 15 транзакцій для виконання умов Очевигоди ще в цьому місяці і як правильно згідно умов виконати вимогу "хоча б 1 одне використання ukrsib.online?
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1) В супермаркеті на касі самообслуговування
2) Думаю, мобільний поповнити вистачить
Дякую,але щоб таки онлайн,тоді як?
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газ-кабіна
оплата онлайн
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Додано: Пон 30 лис, 2020 19:40
Amid написав: Искатель написав:
1) последовательность действий - просто ввести по ссылке и нажать "Замовити" или надо еще что-то делать?
Именно так, просто пройти по ссылке, ввести код, нажать "Замовити" и сразу будет сообщение, что вы успешно обменяли код, средства зачислятся через столько-то дней.
Кроме ключ-кода, ещё свой номер телефона вводите
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