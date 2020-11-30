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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
130
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 19:03

  t-step написав:
Faceless написав:
t-step написав:Товариство,чим найшвидше і найнадійше нащолкати 15 транзакцій для виконання умов Очевигоди ще в цьому місяці і як правильно згідно умов виконати вимогу "хоча б 1 одне використання ukrsib.online?

Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk

1) В супермаркеті на касі самообслуговування
2) Думаю, мобільний поповнити вистачить
Дякую,але щоб таки онлайн,тоді як?

Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk


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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 19:40

  Amid написав:
  Искатель написав:1) последовательность действий - просто ввести по ссылке и нажать "Замовити" или надо еще что-то делать?


Именно так, просто пройти по ссылке, ввести код, нажать "Замовити" и сразу будет сообщение, что вы успешно обменяли код, средства зачислятся через столько-то дней.

Кроме ключ-кода, ещё свой номер телефона вводите
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