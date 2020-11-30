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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 гру, 2020 10:11
а после переоткрытия карты акции опять через пол года приходить будут?
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Амвросий
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Додано: Вів 01 гру, 2020 10:14
Опять пришёл точно такой же как и вчера ключ-код на 100 гривен за открытие сберсчёта.
Надеюсь, это не вместо 1000 гривен прислали...
Востаннє редагувалось Amid
в Вів 01 гру, 2020 10:17, всього редагувалось 1 раз.
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Amid
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Додано: Вів 01 гру, 2020 10:16
Amid написав:
Опять пришёл точно такой же как и вчера ключ-код на 100 гривен за открытие сберсчёта.
і повторно зареєструвати не дало )
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. http://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його. Развалинами ВТБ удовлетворен
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Betis_ck
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Додано: Вів 01 гру, 2020 10:23
Betis_ck написав: Amid написав:
Опять пришёл точно такой же как и вчера ключ-код на 100 гривен за открытие сберсчёта.
і повторно зареєструвати не дало )
Да, жалко )
Размер имеет значение.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 10:26
ishvara написав:Опять начали снимать 15 грн за Стар-информ? Вроде ж отменили...
Тоже сняли по карте от 16.10.20. Несколько раз сказал, что бы отключили при выдаче.
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lel
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Додано: Вів 01 гру, 2020 10:31
lel написав:
Тоже сняли по карте от 16.10.20. Несколько раз сказал, что бы отключили при выдаче.
а что у вас показывает в инет банкинге (выбрать карту и нажать кнопку SMS-сервис справа от изображения карты) - Star Inform или Star Inform+?
На теплой линии уточняли?
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Додано: Вів 01 гру, 2020 10:55
Amid написав:
Опять пришёл точно такой же как и вчера ключ-код на 100 гривен за открытие сберсчёта.
Надеюсь, это не вместо 1000 гривен прислали...
И у меня тоже. Это ж не значит, что вчера я что-то неправильно сделал? Общий сбой, да?
Повторно вводить не надо?
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