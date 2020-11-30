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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1267126812691270

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
130
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 10:11

а после переоткрытия карты акции опять через пол года приходить будут?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 10:14

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Опять пришёл точно такой же как и вчера ключ-код на 100 гривен за открытие сберсчёта.
Надеюсь, это не вместо 1000 гривен прислали...
Востаннє редагувалось Amid в Вів 01 гру, 2020 10:17, всього редагувалось 1 раз.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 10:16

  Amid написав:Опять пришёл точно такой же как и вчера ключ-код на 100 гривен за открытие сберсчёта.


і повторно зареєструвати не дало )
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. http://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його. Развалинами ВТБ удовлетворен
Betis_ck
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 10:23

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Betis_ck написав:
  Amid написав:Опять пришёл точно такой же как и вчера ключ-код на 100 гривен за открытие сберсчёта.


і повторно зареєструвати не дало )
Да, жалко )
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 10:26

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

ishvara написав:Опять начали снимать 15 грн за Стар-информ? Вроде ж отменили...
Тоже сняли по карте от 16.10.20. Несколько раз сказал, что бы отключили при выдаче.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 10:31

  lel написав:Тоже сняли по карте от 16.10.20. Несколько раз сказал, что бы отключили при выдаче.


а что у вас показывает в инет банкинге (выбрать карту и нажать кнопку SMS-сервис справа от изображения карты) - Star Inform или Star Inform+?

На теплой линии уточняли?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 10:55

  Amid написав:Опять пришёл точно такой же как и вчера ключ-код на 100 гривен за открытие сберсчёта.
Надеюсь, это не вместо 1000 гривен прислали...

И у меня тоже. Это ж не значит, что вчера я что-то неправильно сделал? Общий сбой, да?
Повторно вводить не надо?
Искатель
 
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