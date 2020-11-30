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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1268126912701271

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
130
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 12:08

  Амвросий написав:
  lel написав:Тоже сняли по карте от 16.10.20. Несколько раз сказал, что бы отключили при выдаче.


а что у вас показывает в инет банкинге (выбрать карту и нажать кнопку SMS-сервис справа от изображения карты) - Star Inform или Star Inform+?

На теплой линии уточняли?

Написано Star inform. Раньше вроде не снимали.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 12:11

  omb написав:ishvara а у вас точно он без плюса?

Выписка гласит, что "+", ясно, надо переподключаться через горячку. Это можно в любой момент сделать?
Востаннє редагувалось ishvara в Вів 01 гру, 2020 12:37, всього редагувалось 1 раз.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 12:17

Сегодня 10-й рабочий день для выплаты 500/600/1000 грн за 60 операций за Октябрь.
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Striker
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 12:29

  Striker написав:Сегодня 10-й рабочий день для выплаты 500/600/1000 грн за 60 операций за Октябрь.

Рано, там активация была до 22.11.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 12:40

  ishvara написав:
  omb написав:ishvara а у вас точно он без плюса?

Выписка гласит, что "+", ясно, надо переподключаться через горячку. Это можно в любой момент сделать?
да
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omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 12:44

  Ferlakur написав:Рано, там активация была до 22.11.

Я активировал ключ 17 ноября, было написано "Очікуйте кешбек протягом 10 робочих днів".
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  • 100 грн «ВсеМожу»/«ВсеКарта» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
  • 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
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Striker
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 12:48

  Striker написав:
  Ferlakur написав:Рано, там активация была до 22.11.

Я активировал ключ 17 ноября, было написано "Очікуйте кешбек протягом 10 робочих днів".

А кто-то активировал 22.11, а всем придет в один день. :)
Кроме того, в правилах о 10 рабочих днях после активации ничего нет. Там по-другому считают.
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ingtrans
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