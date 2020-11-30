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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 гру, 2020 12:08
Амвросий написав: lel написав:
Тоже сняли по карте от 16.10.20. Несколько раз сказал, что бы отключили при выдаче.
а что у вас показывает в инет банкинге (выбрать карту и нажать кнопку SMS-сервис справа от изображения карты) - Star Inform или Star Inform+?
На теплой линии уточняли?
Написано Star inform. Раньше вроде не снимали.
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ishvara
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Додано: Вів 01 гру, 2020 12:11
omb написав:ishvara
а у вас точно он без плюса?
Выписка гласит, что "+", ясно, надо переподключаться через горячку. Это можно в любой момент сделать?
Востаннє редагувалось ishvara
в Вів 01 гру, 2020 12:37, всього редагувалось 1 раз.
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ishvara
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Додано: Вів 01 гру, 2020 12:17
Сегодня 10-й рабочий день для выплаты 500/600/1000 грн за 60 операций за Октябрь.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 12:29
Striker написав:
Сегодня 10-й рабочий день для выплаты 500/600/1000 грн за 60 операций за Октябрь.
Рано, там активация была до 22.11.
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Ferlakur
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Додано: Вів 01 гру, 2020 12:40
ishvara написав: omb написав:ishvara
а у вас точно он без плюса?
Выписка гласит, что "+", ясно, надо переподключаться через горячку. Это можно в любой момент сделать?
да
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omb
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Додано: Вів 01 гру, 2020 12:44
Ferlakur написав:
Рано, там активация была до 22.11.
Я активировал ключ 17 ноября, было написано "Очікуйте кешбек протягом 10 робочих днів".
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- 100 грн «ВсеМожу»/«ВсеКарта» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
- 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* - за першу покупку від 150 грн
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Striker
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Додано: Вів 01 гру, 2020 12:48
Striker написав: Ferlakur написав:
Рано, там активация была до 22.11.
Я активировал ключ 17 ноября, было написано "Очікуйте кешбек протягом 10 робочих днів".
А кто-то активировал 22.11, а всем придет в один день.
Кроме того, в правилах о 10 рабочих днях после активации ничего нет. Там по-другому считают.
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ingtrans
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Додано: Вів 01 гру, 2020 12:54
ingtrans написав:
А кто-то активировал 22.11, а всем придет в один день.
Кроме того, в правилах о 10 рабочих днях после активации ничего нет. Там по-другому считают.
Ну ладненько.
Отримай бонус за оформлення картки:
- 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- 100 грн «ВсеМожу»/«ВсеКарта» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
- 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* - за першу покупку від 150 грн
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Додано: Вів 01 гру, 2020 13:45
Striker написав: Ferlakur написав:
Рано, там активация была до 22.11.
Я активировал ключ 17 ноября, было написано "Очікуйте кешбек протягом 10 робочих днів".
Там так было:
"Очікуйте кешбек протягом 10 робочих днів, після закінчення терміну обмінів."
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Додано: Вів 01 гру, 2020 14:08
да, тяжеловастенько ожидать халявных 1.5к
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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